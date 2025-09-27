Le disparó a sus dos hijos y se dio a la fuga: uno murió y otro lucha por su vida

Dos hermanos fueron baleados y la principal sospechosa es su propia madre . El hecho ocurrió en la comuna de Chiguayante, región del Biobío, en Chile , durante la tarde del viernes pasado y la madre se dio a la fuga y aún no pudo ser encontrada.

Una de las víctimas, una mujer de 39 años, falleció . El otro, de 35 años, permanece internado en estado grave . Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza , provocados por armas de fuego.

La dramática escena fue descubierta alrededor de las 20:00 horas por el padre de las víctimas, al regresar de su jornada de trabajo. Primero, encontró a su hijo con una lesión significativa en la cabeza. Solicitó ayuda a vecinos y paramédicos, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial local.

En la búsqueda de otros elementos al interior del hogar , el padre encontró en la planta alta de la vivienda a su hija, lamentablemente fallecida, también con una lesión importante en la cabeza.

El sobreviviente fue trasladado al Hospital Regional de Concepción. El director del centro médico informó, la mañana de este sábado, que tras ingresar en una condición muy grave, fue reanimado y se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos Médicos (UCI).

Su condición es “muy crítica” debido a las lesiones causadas por “múltiples impactos de bala”. El fiscal Matías Arellano señaló que las próximas horas son vitales para establecer la evolución de las lesiones que presenta el hombre.

Principal sospechosa y prófuga

Desde que se descubrieron los hechos, la principal sospechosa y posible imputada del delito es la propia madre de las víctimas. La Policía de Investigaciones (PDI) la busca intensamente. Hasta el momento, no fue encontrada en el lugar del suceso ni hay antecedentes respecto de su paradero.

El fiscal de Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios, Matías Arellano, y el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, han confirmado que la madre se encuentra desaparecida. Guzmán la describió como una “persona de interés” en la investigación.