Traían de Chile mercadería de contrabando valuada en $90 millones y los detuvieron en la ruta

Gendarmería Nacional decomisó este fin de semana mercaderías de contrabando por valor de $ 90 millone s, en vos vehículos que procedentes de Chile .

Los infractores fueron detenidos en controles vehiculares llevados a cabo por personal del Escuadrón 27 “Uspallata”, que ubicados en diferentes puntos de la Ruta Nacional 7 detectaron irregularidades en infracción a la Ley 22.415 ( contrabando ).

El primer procedimiento estuvo a cargo de la Patrulla Fija “Los Árboles”, cuando solicitaron la detención de un vehículo procedente de la República de Chile en el que se trasladaban dos ciudadanos de nacionalidad argentina mayores de edad.

Durante la inspección, los uniformados visualizaron que transportaban bultos con ropa y elementos de bazar , como también mercadería ilegal de otros rubros de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente.

Ante esta situación se puso en conocimiento al Fiscal de Turno de Mendoza, que orientó se labren las actuaciones y que se dé intervención a ARCA. El avalúo de lo incautado asciende a $ 88.572.417.

En otro procedimiento, integrantes de la Patrulla controlaron a un camión internacional de cargas que tenía como destino a Buenos Aires. Los funcionarios hallaron en el sector de la cabina del conductor, había una caja que contenía un repuesto mecánico que carecía de la documentación que justifique su legal ingreso al territorio argentino.

La mercadería de contrabando de Chile decomisada. Gentileza Gendarmería Nacional.

Por otra parte, personal de la Sección Reforzada “Punta de Vacas” constató que en rodado llevaba cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos. La mercadería de origen extranjero y sin aval fue secuestrada. Con respecto al avalúo de estos últimos controles, asciende a $ 5.000.000.