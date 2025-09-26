Tras las nevadas y el mal tiempo, qué pasará con el Paso Cristo Redentor este sábado

Autoridades de Argentina y Chile anticiparon que el corredor internacional volverá a estar habilitado a partir de mañana para todo tipo de vehículos las 24 horas.

Tras permanecer cerrado por nevadas y temporal en alta montaña, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este sábado 27 de septiembre para todo tipo de vehículos, según informó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

La apertura del cruce entre Mendoza y Chile será para este sábado sea a partir de las 8, con el habitual horario de verano, donde los pasos fronterizos funcionan durante las 24 horas.

Apertura Paso Cristo Redentor “Se comunica a los usuarios que este sábado 27 de septiembre a partir de las 08:00 horas el Paso Internacional Cristo Redentor quedará habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos”, detalla el comunicado.

El cruce fronterizo había sido cerrado el jueves después de las 22 por inestabilidades climáticas en la zona de alta montaña, que complicaron la transitabilidad en la Ruta 7.

Desde el sistema integrado Cristo Redentor recomiendan consultar el estado actualizado del Paso en su sitio web oficial antes de viajar, y respetar siempre las indicaciones de Gendarmería y Vialidad Nacional.