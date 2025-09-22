Abrió el paso Cristo Redentor tras un fin de semana con nevadas y pocos turistas chilenos

El mal tiempo había obligado a las autoridades a suspender el tránsito entre Argentina y Chile. Cientos de camiones esperan en la ruta nacional 7 para cruzar.

Después de dos días cerrado por nevadas, justo en un fin de semana especial para los chilenos por las Fiestas Patrias, el paso Cristo Redentor quedó habilitado a las 9 de la mañana de este lunes para todo tipo de vehículos.

"Se comunica a los usuarios que hoy, 22 de septiembre, a partir de las 9 horas, se habilitará el Paso Internacional en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos", anunció el coordinador general Justo José Báscolo.

Paso Cristo Redentor: HABILITADO A PARTIR DE LAS 9H. https://t.co/IGQpjSTLEM — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) September 22, 2025 Durante el sábado y el domingo, el principal corredor bioceánico se mantuvo cerrado a raíz de las nevadas, dejando a una gran cantidad de transportistas varados en la ruta y en los paradores.

El mal tiempo y la suspensión del tránsito impactó en la fuerte caída de turistas chilenos que cruzaron a Mendoza por el fin de semana largo de las Fiestas Patrias (feriados del jueves 18 y viernes 18).

Más allá del factor económico (Argentina sigue cara para los extranjeros), entre el 18 y 20 llegaron a la provincia apenas 4.851 personas, según el reporte de Gendarmería Nacional. Las estimaciones eran de 15.000. De hecho, los festejos en plaza Chile tuvieron más gente local que trasandina.