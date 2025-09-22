22 de septiembre de 2025 - 09:14

Abrió el paso Cristo Redentor tras un fin de semana con nevadas y pocos turistas chilenos

El mal tiempo había obligado a las autoridades a suspender el tránsito entre Argentina y Chile. Cientos de camiones esperan en la ruta nacional 7 para cruzar.

El Paso Cristo Redentor - Foto archivo

El Paso Cristo Redentor - Foto archivo

Gendarmería Nacional
"Se comunica a los usuarios que hoy, 22 de septiembre, a partir de las 9 horas, se habilitará el Paso Internacional en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos", anunció el coordinador general Justo José Báscolo.

Durante el sábado y el domingo, el principal corredor bioceánico se mantuvo cerrado a raíz de las nevadas, dejando a una gran cantidad de transportistas varados en la ruta y en los paradores.

Más allá del factor económico (Argentina sigue cara para los extranjeros), entre el 18 y 20 llegaron a la provincia apenas 4.851 personas, según el reporte de Gendarmería Nacional. Las estimaciones eran de 15.000. De hecho, los festejos en plaza Chile tuvieron más gente local que trasandina.

Paso Pehuenche sigue cerrado

En el sur, el paso Pehuenche continúa cerrado por "condiciones desfavorables para la circulación segura, acumulación nívea sobre la calzada, en ambos sectores". La ruta nacional 145 se encuentra transitable con precaución hasta el kilómetro 60, paraje Los Castaños.

Personal y máquinas de Vialidad Nacional trabajan en el sector arroyo El Turbio.

