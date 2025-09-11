Medida nacional: cierran comercios, supermercados y bancos por 2 días seguidos y hay fin de semana XL

Durante las Fiestas Patrias, Chile vivirá un feriado XL que se extenderá del jueves 18 al viernes 19 de septiembre , días declarados como feriados obligatorios e irrenunciables para la mayoría de los trabajadores del comercio, según lo establece la Ley trasandina N° 19.973.

Por esta razón, supermercados, malls, bancos, grandes tiendas y locales de conveniencia anexos a servicentros que solo expendan productos envasados deberán permanecer cerrados .

El descanso o cierre comienza a las 21.00 del miércoles 17 y se prolonga hasta las 06.00 del sábado 20 , con la única excepción de ajustes en la rotación de turnos.

El incumplimiento de esta normativa acarrea multas que van desde 346.325 pesos chilenos (361 dólares) para micro y pequeñas empresas hasta 1.385.300 pesos chilenos (1.443 dólares) para grandes compañías, por cada trabajador afectado.

Chile celebra las Fiestas Patrias el 18 y 19 de septiembre

Para reforzar la norma, la Dirección del Trabajo recibirá denuncias online y desplegará un operativo de fiscalización con controles aleatorios en todo el país.

Así, entre la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno y las Glorias del Ejército, las Fiestas Patrias (el fin de semana del 18 al 21 de septiembre) se presentan como una oportunidad para que los chilenos disfruten de un fin de semana largo con la tranquilidad de que sus derechos laborales están garantizados por ley, así como el impulso al turismo fuera de su país, como aquellos que llegan a países cercanos como Argentina.

Oleaje en Viña del Mar, Chile Viña del Mar, Chile EFE

Qué locales sí abren en Chile durante las Fiestas Patrias del 18 y 19 de septiembre

El director nacional (s) del Trabajo de Chile, Sergio Santibáñez, aclaró que existen excepciones a los cierres dictados por normativa.

restaurantes

pubs

discotecas

cines

espectáculos en vivo

farmacias de turno

expendios de combustible

tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local

pequeños comercios de barrio, siempre que sean atendidos por sus dueños o familiares

Todos estos comercios podrán funcionar con normalidad durante los feriados chilenos del jueves 18 y viernes 19.

Sin embargo, rige el derecho al descanso bianual: quienes trabajaron en Fiestas Patrias del 2024 deberán descansar este año.