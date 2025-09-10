Estos son los nuevos destinos en Chile que conquistan a los argentinos para el turismo de compras

Las tours de compras a Chile no se limitan sólo a los centros comerciales, también se pueden combinar con visitas a playas y museos.

Concepción se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos que buscan turismo de compras en Chile, acompañada por la creciente oferta de Chillán. La segunda ciudad más importante del país trasandino no solo atrae por sus shoppings y galerías comerciales, también combina mar, montaña y gastronomía.

Las maravillas que se pueden visitar en Concepción El entorno natural de las regiones de Biobío y Ñuble permite recorrer paisajes diversos en un mismo día: desde playas hasta viñedos, pasando por tradiciones culturales propias del interior chileno. En el noroeste se extiende el Valle del Itata, con laderas verdes, praderas cultivadas, bosques y pueblos rurales como Ninhue. Muy cerca está Cobquecura, una playa reconocida por los surfers que llegan a desafiar algunas de las olas más famosas del país.

Concepción, Chile Concepción, con cerca de un millón de habitantes y once universidades, ofrece mucho más que compras. Su gastronomía y su vida cultural complementan la estadía de los visitantes. Entre sus puntos de referencia comercial figuran el Mall del Centro de Concepción, que incluye multicine y tiendas de marca en un ambiente relajado, y el Mallplaza Mirador Biobío, ubicado sobre la avenida Los Carrera. También destacan la Red Megacentro y diferentes outlets, como United Babies Outlet, en el camino Los Carros.

Las opciones culturales La ciudad ofrece un circuito cultural marcado por el barrio universitario, donde sobresale la Casa del Arte, que alberga “La Presencia de América”, mural del artista mexicano Jorge González. En el plano turístico, dos atractivos clásicos son el Cerro Caracol y el Parque Ecuador, espacios verdes con senderos arbolados y miradores que brindan vistas panorámicas ideales para paseos al aire libre.

En Chile, la cadena Mallplaza casi cuadruplicó sus visitas gracias a los argentinos Gentileza Mallplaza Cómo llegar Una de las rutas más utilizadas es la que combina la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta Nacional 242 en Las Lajas. Desde allí se cruza a Chile por el paso internacional Pino Hachado. Una vez en territorio chileno, se continúa por la Ruta 181, la Carretera Panamericana Sur y la Ruta 146 hasta llegar a la ciudad de Concepción.