10 de septiembre de 2025 - 08:42

Volcó un camión en "el falso túnel" de Ruta 7 camino a Chile: no hay corte de tránsito

El conductor sufrió heridas, pero está fuera de peligro. Trabaja Gendarmería para ordenar el tránsito en el lugar.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión volcó este miércoles en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, a la altura del denominado “falso túnel”.

El conductor sufrió politraumatismo y fue asistido en el lugar, mientras una ambulancia se desplazó de inmediato para su traslado y atención médica.

En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en el sector.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que se investigan las causas que provocaron el siniestro.

