Volcó un camión en "el falso túnel" de Ruta 7 camino a Chile: no hay corte de tránsito

El conductor sufrió heridas, pero está fuera de peligro. Trabaja Gendarmería para ordenar el tránsito en el lugar.

Volcó un camión en "el falso túnel" de Ruta 7 camino a Chile

Un camión volcó este miércoles en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, a la altura del denominado “falso túnel”.

El conductor sufrió politraumatismo y fue asistido en el lugar, mientras una ambulancia se desplazó de inmediato para su traslado y atención médica.

En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en el sector.