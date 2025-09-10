Consternación por el "crimen de la hamburguesa": asesinaron a un delivery de 18 años por llegar tarde

Las imágenes muestran cómo el asesino atacó con un cuchillo al joven venezolano en el hall de un edificio en Santiago de Chile. El juicio comienza el 3 de octubre.

Consternación en Chile por el "crimen de la hamburguesa": asesinaron a un delivery de 18 años por llegar 13 minutos tarde.

Tomás Aguirre está acusado de asesinar a puñaladas al joven repartidor venezolano Hebert Sánchez en diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, cometido por una "demora" de 13 minutos en la entrega de su pedido de comida

El noticiero 24 Horas tuvo acceso en exclusiva a los videos que la violenta pelea entre ambos y el momento en que Aguirre apuñala al delivery de 19 años, quien murió poco después. Tras el ataque, el acusado volvió a subir a su departamento con la hamburguesa y horas más tarde fue detenido por Carabineros.

Actualmente, Aguirre se encuentra en prisión preventiva, reformalizado por homicidio calificado y a la espera del juicio oral que comenzará el 3 de octubre, donde podría enfrentar más de 10 años de cárcel.

Embed La historia de la Hebert, el delivery asesinado por una "demora" Hebert había llegado a Chile desde Venezuela para reencontrarse con su madre, Hilda, quien en diálogo con 24 Horas recordó los sueños y proyectos de su hijo: “Tenía muchos planes, él no merecía esto. Era muy joven para que le hicieran esto. Todavía no me lo creo”, dijo la mujer, al borde de las lágrimas.

La madre relató que el sueño de Hebert era convertirse en piloto, aunque las dificultades económicas lo habían llevado a trabajar como repartidor. “Por mí que esté 20 años o más en la cárcel, incluso eso no me devolverá la vida de mi hijo. A él no le importaba la vida de ninguna persona”, agregó sobre Aguirre.

De profesión psicólogo, Aguirre no ejercía en el momento del crimen. La defensa intentó en un principio que se investigara el hecho como un crimen de odio o bajo supuestos problemas psiquiátricos, pero ambas hipótesis fueron descartadas. El juicio oral se realizará el próximo viernes 3 de octubre, y allí podría ser la primera vez que el imputado declare ante el tribunal.