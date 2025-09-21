21 de septiembre de 2025 - 22:00

Pronóstico en Mendoza: tiempo bueno con ascenso de la temperatura para este lunes

Se espera que la temperatura máxima alcance los 22°C. El

Primavera en Mendoza con ascenso de la temperatura.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El inicio de la primavera estuvo marcado por el Zonda, el granizo y nieve en Mendoza. Ahora se espera que el cambio de temporada también se refleje en los días venideros.

Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima sería de 6°C y la máxima de 22°C. Además, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) señaló que en Alta montaña habrá un "aumento de la nubosidad a partir de la tarde".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/1969907576293695558&partner=&hide_thread=false

En los próximos días habría poco cambio de la temperatura. En el caso del martes, la temperatura máxima rondaría los 21°C, mientras que el miércoles la temperatura ascendería a los 23°C.

Paso Internacional Cristo Redentor

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Fronteras comunicaron que “en el día de mañana (por el lunes) a primera hora se realizarán tareas de control de hielo y condiciones de transitabilidad en general” a fines de abrir el Sistema Integrado Cristo Redentor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/1969909421989110006&partner=&hide_thread=false

La continuidad del cierre del Cristo Redentor complica el regreso de miles de mendocinos y chilenos que habían cruzado la cordillera de los Andes por el fin de semana. Las fiestas patrias en Chile provocaron un aumento de turistas que llegaron a Mendoza, que deberán esperar para volver a casa.

