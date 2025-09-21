Un avión se declaró en emergencia y sobrevoló a baja altura varias localidades de La Matanza

Desde la aeronave informaron un "mínimo de combustible" y llegó con una demora de 30 minutos a Ezeiza. Los vecinos de la zona se mostraron asombrados por las maniobras.

Un avión se declaró en emergencia, sobrevoló el conurbano y alarmó a los vecinos.

Un avión, que viajaba de San Pablo a Buenos Aires, se declaró en emergencia por "mínimo de combustible". La aeronave pertenece a la empresa Ethiopian Airlines y sobrevoló varias localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura.

Afortunadamente no se reportaron incidentes. Solo se registró una demora de 30 minutos para que el avión llegara a su destino, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Embed Avión volando muy bajo sorprendió a vecinos de La Matanza



Generó miedo y asombro en R. Castillo, Casanova y Laferrere

Ocurrió en medio del temporal de hoy

Se supo extraoficialmente que fue un Boeing de Ethiopian Airlines

Finalmente encontró pista en Ezeiza pic.twitter.com/lkr27lzyYE — INFORBANO (@Inforbanodiario) September 21, 2025 De igual manera, la situación activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Los detalles del vuelo En la noche del sábado, el vuelo ET506 se acercaba a su destino. Se trata del Boeing 777-260 (LR), que despegó del Aeropuerto de San Pablo-Guarulhos,

El avión aterrizó en Ezeiza a las 20.59 horas, con una demora de 30 minutos. El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.