Un avión se declaró en emergencia y sobrevoló a baja altura varias localidades de La Matanza

Desde la aeronave informaron un "mínimo de combustible" y llegó con una demora de 30 minutos a Ezeiza. Los vecinos de la zona se mostraron asombrados por las maniobras.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un avión, que viajaba de San Pablo a Buenos Aires, se declaró en emergencia por "mínimo de combustible". La aeronave pertenece a la empresa Ethiopian Airlines y sobrevoló varias localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura.

Afortunadamente no se reportaron incidentes. Solo se registró una demora de 30 minutos para que el avión llegara a su destino, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

De igual manera, la situación activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Los detalles del vuelo

En la noche del sábado, el vuelo ET506 se acercaba a su destino. Se trata del Boeing 777-260 (LR), que despegó del Aeropuerto de San Pablo-Guarulhos,

El avión aterrizó en Ezeiza a las 20.59 horas, con una demora de 30 minutos. El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.

Según datos de Flight Radar 24, el avión sobrevoló a muy baja altura varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Las Flores y Lobos. El punto más cercano al suelo ocurrió en La Matanza, donde la aeronave descendió hasta 213,36 metros de altura.

Ante la emergencia, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar la seguridad de la operación. Luego, el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades.

Además trascendió que tanto los pasajeros como la tripulación y las operaciones del aeropuerto estuvieron a salvo en todo momento.

