Ciberataque en aeropuertos europeos: hackers irrumpieron el sistema informático y miles de vuelos fueron afectados

El incidente se originó el viernes por la noche y generó demoras y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros en varias terminales aéreas.

Por Redacción Mundo

Aeropuertos europeos como Heathrow en Londres, y las terminales de Bruselas y Berlín, entre otros, sufrieron un ciberataque en sus sistemas de facturación. El incidente provocó cambios de ruta, retrasos y cancelaciones en los vuelos, lo que afectó a miles de pasajeros.

Según confirmó Collins Aerospace, la empresa proveedora de servicios tecnológicos para la aviación, se tomó "conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos".

La respuesta desde el aeropuerto de Bruselas

Agencia de Noticias Argentinas, confirmó que el ataque se originó durante la noche del viernes y causó "consecuencias importantes en el programa de vuelos", tal como comunicaron las autoridades del aeropuerto de Bruselas, quienes aseguraron que "el proveedor de servicios está trabajando activamente en el problema y tratando de resolverlo lo más rápido posible".

Debido al inconveniente, los trámites de registro y embarque debieron realizarse de manera manual, lo que ocasionó largas filas y demoras considerables.

Desde el aeropuerto, afirmaron a la agencia AFP que "la situación aún no está resuelta" y recomendaron a los 35.000 pasajeros que se esperaba que salieran durante el día que solo acudieran a la terminal si el estado de su vuelo estaba confirmado. Al menos nueve vuelos fueron cancelados y otros acumularon demoras superiores a una hora.

También se pidió a los pasajeros estar atentos a las noticias en su página web.

El aeropuerto de Londres-Heathrow, el más importante de la capital británica, también se vio afectado por las fallas en el sistema, que "podrían provocar retrasos en las salidas", según indicaron las autoridades aeroportuarias.

Por su parte, el aeropuerto de Berlín comunicó que tenía un "problema técnico con un proveedor". La empresa afectada, Collins Aerospace, aseguró que trabajaba para resolver el incidente "lo antes posible", aunque no se brindaron detalles sobre el origen del ciberataque, que hasta el momento no fue adjudicado por ninguna organización.

