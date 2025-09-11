11 de septiembre de 2025 - 11:31

Mendoza suma un nuevo vuelo directo a una exclusiva playa del Caribe: cuánto cuesta

El vuelo directo durará 7 horas y estará disponible solo por el verano. ¿A dónde conectará la provincia?

Aruba, el destino exótico al que conectará Mendoza vía Aerolineas Argentinas.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Aerolíneas Argentinas unirá por primera vez a Mendoza con Aruba, uno de los destinos más elegidos del Caribe. La ruta será estacional y operará entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2026, pero desde hoy ya se pueden comprar los pasajes. Según puedo chequear Los Andes, los vuelos por tramo arrancan en los $ 857.004 para la tarifa promo.

Hasta ahora, desde Mendoza ya se podía llegar a Aruba pero con escala con Latam vía Lima y con Copa Airlines vía Panamá. A lo que se puede sumar las clásicas conexiones vía Santiago donde se pueden tomar low cost como es el caso de Avianca, entre otras.

Los precios de los vuelos Mendoza-Aruba

Los vuelos comenzarán el 1 de enero de 2026. Desde Mendoza habrá una frecuencia semanal que partirá los viernes a las 13 y arribará a Aruba a las 19.30, en un trayecto sin escalas de 7 horas y media.

aruba ida

Según la grilla de Aerolíneas Argentinas, en la tarifa Promo —la más básica—, al día de hoy un pasaje para volar el 9 de enero cuesta $910.000,99 por tramo de ida y $857.000 el regreso el 16 de enero.

aruba vuelta

Aruba se consolida como uno de los destinos más buscados del Caribe por sus playas de arenas blancas y aguas turquesa, su clima estable durante todo el año y una variada oferta hotelera y gastronómica.

La infraestructura turística y la conectividad con otras islas la posicionan como una opción ideal para los argentinos que buscan disfrutar del Caribe sin escalas.

