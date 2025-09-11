Influencer revela liquidación secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Supermercado. En TikTok, se viralizaron ofertas de camperas y buzos con rebajas de hasta 60%, disponibles además en cuotas sin interés.
Según un relevamiento difundido por influencers como Flor Herreros y @ratondelahorro, el supermercado Coto ofrece camperas desde $20.000 y buzos desde $10.500. Estas promociones incluyen hasta 6 cuotas sin interés, según contaron en sus videos virales sobre descuentos en precios de indumentaria en supermercados.
Camperas al 50% de descuento
Embed - Camperas desde $20000 #ugc #ugccreator #coto #cotocamperas #supermercadocoto
Flor Herreros mostró en la sucursal de Mar del Plata camperas con precios desde $20.000. Destacó que el pago en 6 cuotas sin interés permite abonar alrededor de $3.300 por mes. Según la influencer, el descuento aplicado llega al 50% en varios modelos de abrigo.
Buzos y más prendas de invierno
Embed - SUPER LIQUIDACIÓN EN COTO! Aprovechen #liquidación #coto #supermercado #once
Por su parte, @ratondelahorro compartió un recorrido por el Coto del Abasto, donde encontró ofertas de buzos a partir de $10.500. También mostró camperas de corderoy desde $20.000, confirmando que el descuento general ronda entre el 50% y 60% en toda la indumentaria de invierno.
Supermercado: liquidación en todo el país
Ambos influencers coinciden en que estas promociones se replican en diferentes sucursales del país. Además de los precios de liquidación, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés amplifica el atractivo de la oferta.