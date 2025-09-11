11 de septiembre de 2025 - 13:30

Influencer revela liquidación secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Supermercado. En TikTok, se viralizaron ofertas de camperas y buzos con rebajas de hasta 60%, disponibles además en cuotas sin interés.

camperas en coto
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Según un relevamiento difundido por influencers como Flor Herreros y @ratondelahorro, el supermercado Coto ofrece camperas desde $20.000 y buzos desde $10.500. Estas promociones incluyen hasta 6 cuotas sin interés, según contaron en sus videos virales sobre descuentos en precios de indumentaria en supermercados.

Camperas al 50% de descuento

Flor Herreros mostró en la sucursal de Mar del Plata camperas con precios desde $20.000. Destacó que el pago en 6 cuotas sin interés permite abonar alrededor de $3.300 por mes. Según la influencer, el descuento aplicado llega al 50% en varios modelos de abrigo.

  • Camperas desde $20.000

  • Tapados desde $32.000

  • Promoción en 6 cuotas sin interés

Buzos y más prendas de invierno

Por su parte, @ratondelahorro compartió un recorrido por el Coto del Abasto, donde encontró ofertas de buzos a partir de $10.500. También mostró camperas de corderoy desde $20.000, confirmando que el descuento general ronda entre el 50% y 60% en toda la indumentaria de invierno.

  • Buzos desde $10.500

  • Camperas de corderoy $20.000

  • Abrigos largos $32.000

Supermercado: liquidación en todo el país

Ambos influencers coinciden en que estas promociones se replican en diferentes sucursales del país. Además de los precios de liquidación, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés amplifica el atractivo de la oferta.

