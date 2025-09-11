Influencer revela liquidación secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Supermercado. En TikTok, se viralizaron ofertas de camperas y buzos con rebajas de hasta 60%, disponibles además en cuotas sin interés.

Según un relevamiento difundido por influencers como Flor Herreros y @ratondelahorro, el supermercado Coto ofrece camperas desde $20.000 y buzos desde $10.500. Estas promociones incluyen hasta 6 cuotas sin interés, según contaron en sus videos virales sobre descuentos en precios de indumentaria en supermercados.

Camperas desde $20.000

Tapados desde $32.000

Promoción en 6 cuotas sin interés

Buzos y más prendas de invierno Embed - SUPER LIQUIDACIÓN EN COTO! Aprovechen #liquidación #coto #supermercado #once @ratondelahorro SUPER LIQUIDACIÓN EN COTO! Aprovechen #liquidación #coto #supermercado #once sonido original - Ratón del Ahorro Por su parte, @ratondelahorro compartió un recorrido por el Coto del Abasto, donde encontró ofertas de buzos a partir de $10.500. También mostró camperas de corderoy desde $20.000, confirmando que el descuento general ronda entre el 50% y 60% en toda la indumentaria de invierno.

Buzos desde $10.500

Camperas de corderoy $20.000

Abrigos largos $32.000

Supermercado: liquidación en todo el país Ambos influencers coinciden en que estas promociones se replican en diferentes sucursales del país. Además de los precios de liquidación, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés amplifica el atractivo de la oferta.