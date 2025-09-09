Cuánto gana un cajero de supermercado en Argentina en septiembre de 2025

En septiembre de 2025 , los cajeros de supermercado en Argentina experimentan un incremento salarial significativo. Este ajuste se enmarca en el acuerdo paritario establecido por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) y las cámaras empresariales del sector. El aumento incluye una suba del 1% mensual y una suma fija no remunerativa de $40.000, vigente hasta diciembre de 2025.

La escala salarial para los cajeros de supermercado en septiembre de 2025, según la información proporcionada por FAECyS, es la siguiente:

Además del salario básico, los empleados reciben una suma fija no remunerativa de $40.000, lo que eleva el ingreso total mensual. Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El sector de supermercados en Argentina ha experimentado cambios significativos en los últimos años. La implementación de nuevas tecnologías y la automatización de procesos han transformado las funciones tradicionales de los empleados. Sin embargo, los cajeros de supermercado continúan siendo esenciales para la operación diaria de los establecimientos, especialmente en áreas con menor acceso a tecnologías avanzadas.

A pesar de los avances tecnológicos, la capacitación y el desarrollo profesional siguen siendo fundamentales. Los empleados que invierten en su formación tienen mayores oportunidades de ascender en la escala salarial y acceder a mejores condiciones laborales.

Es importante destacar que, aunque los salarios han aumentado, el costo de vida en muchas regiones del país también ha subido. Esto significa que, a pesar de los incrementos salariales, el poder adquisitivo de los trabajadores puede no haber mejorado sustancialmente.

En este contexto, la negociación colectiva y los acuerdos paritarios juegan un papel crucial. Estos acuerdos permiten a los trabajadores del sector expresar sus necesidades y asegurar condiciones laborales justas. La participación activa de los empleados en estos procesos es esencial para lograr avances significativos en sus condiciones laborales.

En resumen, los cajeros de supermercado en Argentina, en septiembre de 2025, perciben salarios que superan el millón de pesos, gracias a los acuerdos paritarios establecidos por FAECyS. Estos incrementos buscan mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados del sector. Sin embargo, es esencial que los trabajadores continúen participando activamente en los procesos de negociación colectiva para asegurar que sus necesidades sean escuchadas y atendidas.