Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

La cotización del dólar quedó en el centro de la escena luego del revés electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

Los Andes
El dólar viene de jornadas con fuertes movimientos tras la derrota electoral del Gobierno en la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, los bancos más relevantes del país confirmaron el precio de venta de la divisa cuando este miércoles 10 de septiembre se abran las operaciones cambiarias en cada entidad.

Según lo ratificado por las entidades financieras, la mayoría tendrá al dólar oficial en un rango cercano a los $1.425, valor de referencia que marcará el Banco Nación y que servirá como guía para el resto del sistema.

A cuánto venderá los dólares cada banco

De acuerdo con la información que cada banco comunicó al Banco Central, los precios de venta de dólares al inicio de la jornada serán los siguientes:

  • Banco Nación: $1.425

  • Banco Galicia: $1.430

  • Banco ICBC: $1.432

  • Banco BBVA: $1.430

  • Banco Supervielle: $1.440

  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

  • Banco Patagonia: $1.440

  • Banco Hipotecario: $1.440

  • Banco Santander: $1.435

  • Brubank: $1.429

  • Banco Credicoop: $1.440

  • Banco Macro: $1.445

  • Banco Piano: $1.430

Bancos argentinos golpeados en Wall Street

Las acciones de bancos y grupos financieros argentinos que cotizan en Wall Street tuvieron caídas históricas el lunes posterior a las elecciones.

El Banco Macro retrocedió un 23,5%, el Grupo Galicia un 23,6%, el Banco Supervielle un 24% y el BBVA argentino un 24,4%.

Este derrumbe reflejó el nerviosismo de los inversores respecto del futuro inmediato de la economía local.

Expectativas para el miércoles

El Banco Central mantiene su política de no intervenir en el mercado cambiario, a pesar de la escalada de los últimos días. Analistas advierten que el foco está puesto en la reacción de los depositantes y en la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad en medio de la transición política.

