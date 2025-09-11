11 de septiembre de 2025 - 12:29

Cajeras de un supermercado daban a los clientes sus propios alias y se robaron $7 millones

La dueña del comercio descubrió que las empleadas cobraban transferencias en sus cuentas personales y no en la del local. La Justicia investiga el caso como “estafa y robo”.

Cajeras de un supermercado daban a los clientes sus propios alias y se robaron $7 millones.

Cajeras de un supermercado daban a los clientes sus propios alias y se robaron $7 millones.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un insólito caso de estafa interna salió a la luz en la ciudad bonaerense de La Plata, donde la dueña de un supermercado denunció a dos cajeras por implementar un sistema fraudulento con el que se habrían quedado con al menos $7 millones.

Leé además

influencer revela liquidacion secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Influencer revela liquidación secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Por Ramiro Viñas
Cuánto gana un cajero de supermercado en Argentina en septiembre de 2025

Cuánto gana un cajero de supermercado en Argentina en septiembre de 2025

Por Ignacio Alvarado

Según la denuncia, presentada por la propietaria del supermercado California, las empleadas ofrecían a los clientes sus propios alias bancarios para realizar pagos por transferencia, en lugar del alias oficial del comercio.

Cómo descubrieron la maniobra

La irregularidad fue detectada cuando la comerciante advirtió que los ingresos en caja no coincidían con la facturación del local. Tras un control detallado, descubrió que la mercadería vendida no se correspondía con el dinero ingresado en la cuenta del supermercado, informó 0221.

Al momento de hacer el control de las facturaciones me di cuenta de que estaban dando un alias para pagos diferente al del supermercado”, declaró la dueña en la presentación judicial.

Estafa supermercado cajeras
Las cajeras le daban a los clientes sus alias para que le transfieran el dinero.

Las cajeras le daban a los clientes sus alias para que le transfieran el dinero.

Al revisar las cámaras de seguridad, confirmó que los clientes pagaban a través de transferencias, pero las cajeras registraban los movimientos con un alias distinto al oficial.

De acuerdo con la denuncia, la maniobra se habría extendido entre el 13 de julio y el 6 de septiembre, con un perjuicio económico cercano a los $7 millones.

La víctima presentó como pruebas grabaciones de las operaciones en la caja, listados de facturación con compras eliminadas y comprobantes que nunca impactaron en la cuenta del negocio.

Las empleadas fueron despedidas el 8 de septiembre, y la causa quedó caratulada como “estafa y robo”, a cargo de la fiscalía de turno

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cuanto gana un repositor de supermercado en argentina en septiembre 2025

Cuánto gana un repositor de supermercado en Argentina en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Confirmado: Carrefour comprará una cadena de supermercados mendocinos para expandirse en la provincia

Por Redacción Economía
la negociadora del GRIS Rocío Conti ( de espalda) junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia. Gentileza Gobierno de Mendoza.

Así fue la negociación con la nena en La Paz: estuvieron a punto de neutralizarla con una bomba lumínica

Por Oscar Guillén
El terrorífico relato de una alumna de La Paz

El terrorífico relato de una alumna de La Paz: "Me puso el arma en la cabeza y se reía"

Por Redacción Sociedad