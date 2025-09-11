11 de septiembre de 2025 - 12:51

Cuánto cuesta una freidora de aire en Falabella Chile en septiembre 2025

30 opciones de freidoras de aire en Falabella Chile, con sus precios. El paso a paso para convertir los pesos chilenos a pesos argentinos, y su valor final.

Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Los precios en Falabella Chile muestran una amplia variedad de marcas como Oster, Ninja, Kitchen It y Wurden. Para calcular cuánto representan en Argentina, se aplica la conversión actualizada al 11 de septiembre de 2025: primero se divide el monto en pesos chilenos por la cotización del dólar en Chile (962 CLP).

Ese resultado en dólares se multiplica luego por el valor del dólar oficial en Argentina ($1440). Así se obtiene el equivalente en pesos argentinos sin impuestos adicionales.

Opciones de freidoras y conversión a pesos argentinos

  • Kitchen-It 12L Max Edition: $79.990 CLP → $119.700 ARS

  • Recco 3L inoxidable: $29.990 CLP → $44.900 ARS

  • Oster 7.5L Digital CKSTAF75D: $89.990 CLP → $134.700 ARS

  • Recco 2L Leggero21: $29.990 CLP → $44.900 ARS

  • Wurden 5.7L Easychef: $84.990 CLP → $127.200 ARS

  • Easyways 11.6L Air Fryer Plus: $59.990 CLP → $89.700 ARS

  • Oster 9L Digital: $79.990 CLP → $119.700 ARS

  • Oster 4L Digital CKSTAF40W: $99.990 CLP → $149.700 ARS

  • Ninja 4.7L Pro AF140EU: $57.990 CLP → $86.700 ARS

  • Mouvair Clear Fry 6L: $84.990 CLP → $127.200 ARS

  • Oster 4L CKSTAF40WDDF: $64.990 CLP → $97.300 ARS

  • Mouvair Supreme 8L: $64.990 CLP → $97.300 ARS

  • Kitchen-It Family Edition 7L: $69.990 CLP → $104.700 ARS

  • Wurden 11L Easylight: $129.990 CLP → $187.700 ARS

  • Oster 7.5L Digital CKSTAF75W: $69.990 CLP → $104.700 ARS

  • Oster 4L DiamondForce CKSTAF401MDF: $84.990 CLP → $127.200 ARS

  • Oster 4L Digital 10 Programas: $54.990 CLP → $82.300 ARS

  • Kitchen-It Plus Edition 5L: $52.990 CLP → $79.200 ARS

  • Easyways Chic 5.5L: $179.990 CLP → $269.400 ARS

  • Ninja Doble 7.6L 6 en 1: $139.990 CLP → $209.500 ARS

  • Recco 5.5L Leggero55: $54.990 CLP → $82.300 ARS

  • Ursus Trotter Steamfryer: $127.990 CLP → $191.700 ARS

  • Oster 10L CKSTAFOV3: $69.990 CLP → $104.700 ARS

  • Easyways Full 10L: $84.990 CLP → $127.200 ARS

  • Kitchen-It 12L Max Edition (Sodimac): $99.990 CLP → $149.700 ARS

  • Telefunken 6.9L Airchef EasyFryer: $99.990 CLP → $149.700 ARS

  • Mademsa 12L MAF90: $169.990 CLP → $254.600 ARS

  • Kitchen-It Chef Edition 4L: $47.990 CLP → $71.800 ARS

  • Oster 9L Digital (Sodimac): $89.990 CLP → $134.700 ARS

  • Wurden 3.8L doble: $57.990 CLP → $86.700 ARS

  • Mouvair Fry 6L: $59.990 CLP → $89.700 ARS

  • Recco 6L ID3502: $39.990 CLP → $59.800 ARS

  • Wurden 3.5L Easychef35: $79.990 CLP → $119.700 ARS

  • Ursus Trotter Ut-Cookview: $79.990 CLP → $119.700 ARS

  • Ursus Trotter 4.5L Ut-Cookview: $79.990 CLP → $119.700 ARS

  • Kitchen-It 4L Chef Edition: $89.990 CLP → $134.700 ARS

  • Kitchen-It 9L Dual Edition: $87.990 CLP → $131.600 ARS

image

Cómo se hace la conversión paso a paso

Para entender la conversión, se utilizan dos etapas muy simples:

  • Pasar de pesos chilenos a dólares: el precio en Chile se divide por la cotización del dólar en ese país. Al 11 de septiembre de 2025, cada dólar equivale a 962 pesos chilenos.

    • Ejemplo: si un producto vale 50.000 CLP, se hace la cuenta: 50.000 ÷ 962 = 51,9 dólares.

  • Pasar de dólares a pesos argentinos: ese valor en dólares se multiplica por la cotización oficial del dólar en Argentina. La referencia de ese mismo día es $1440 ARS por dólar.

    • Siguiendo el ejemplo: 51,9 dólares × 1440 = $74.736 ARS.

    • De esta forma se obtiene el precio final en Argentina, sin recargos extra ni impuestos adicionales, siempre y cuando el pago se haga con dólares propios.

    image

    Qué forma de pago conviene en Chile

    • Tarjeta de crédito en una cuota: se paga en pesos chilenos, pero al llegar el resumen figura el monto en dólares. Si luego se cancela ese saldo con dólares propios (en cuenta bancaria o en ventanilla), se accede al tipo de cambio oficial sin la carga del 30%.

    • Tarjeta de débito en dólares: también es válida, siempre que la tarjeta esté configurada para debitar de la caja de ahorro en dólares. Así se evita que el débito pase por pesos argentinos y genere impuestos extra.

