Se niega a dejar su propiedad y retrasa un proyecto ferroviario de 5.200 millones de dólares

El gobierno de China retrasa dos años un proyecto en construcción debido al elevado precio que pide la propietaria por la vivienda.

La vivienda de tía Zhang que se convirtió en la obstrucción y causó un retraso de dos años y pérdidas millonarias.

La vivienda de tía Zhang que se convirtió en la obstrucción y causó un retraso de dos años y pérdidas millonarias.

En China, el Gobierno busca, a través de un proyecto ferroviario valorado en 5.200 millones de dólares, conectar las provincias de Jiangsu, Zhejiang y la ciudad de Shanghái.

La construcción unició en el año 2020 y la línea férrea de 163,54 kilómetros avanzaba a gran ritmo y estaba prácticamente terminada, hasta que una obstrucción se interpuso en su camino: la casa de una propietaria en la provincia de Jiangsu auque sus vecinos ya se habían tralsadado.

La dueña, conocida como tía Zhang, se niega a mudarse a menos que se le otorge una gran suma de dinero de 12 millones. Ella, a pesar de que los funcionarios rechazaron la oferta por considerarla excesiva, se mantuvo firme a su postura.

Excesiva suma de dinero que pedía la propietaria

En un primer momento, la propietaria pidió 100.000 yuanes por metro cuadrado, cifra que fue rechazada. Ante la negativa, la mujer duplicó sus exigencias a 200.000 yuanes por metro cuadrado, lo que sumaba casi 12 millones de euros por toda la propiedad.

La postura de la propietaria Zhang, hizó que se retrasara dos años la obra, que originalmente estaba prevista para ser inaugurada en 2024. Para no perder más tiempo ni dinero, las autoridades tomaron una drástica decisión: construir el puente a ambos lados de la vivienda, dejándola prácticamente aislada y en medio de la vía.

Durante dos años, la obra del ferrocarril se paralizó, pero las autoridades mantuvieron la comunicación con ella, con la esperanza de resolver la situación de manera amistosa.

Finalmente, tía Zhang cedió y aceptó la oferta oficial, poniendo fin a la situación. De esta manera, la “casa más obstinada de Jiangsu” ya no se interpondrá en el camino del tren.

Un caso similar en Australia

Una familia australiana, los Zammit, se negó a vender su casa a pesar de que los promotores inmobiliarios le ofrecieron hasta 50 millones de dólares. El terreno podría albergar hasta 40 viviendas.

Ahora, su propiedad de estilo rural se encuentra completamente rodeada por un barrio nuevo y moderno, y por esta razón, los medios locales los apodaron “la familia más testaruda del mundo”.

