15 de septiembre de 2025 - 17:55

Donald Trump anunció que se logró un acuerdo sobre TikTok con China y lo cooordinará con Xi Jinping

Los presidentes de Estados Unidos y China hablarán para resolver la disputa sobre la tenencia de la famosa plataforma de videos cortos.

Xi Jinping y Donald Trump.&nbsp;

Xi Jinping y Donald Trump. 

Foto:

eleconomista.es
Por Redacción Mundo

Los negociadores estadounidenses y chinos acordaron los lineamientos de un acuerdo para resolver la disputa sobre la propiedad de TikTok , dijo el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y agregó que el presidente Donald Trump tiene previsto hablar el viernes con el presidente chino, Xi Jinping.

Leé además

TikTok regresa a la actividad tras el anuncio de Trump. Imagen: Telecinco

TikTok reanudó su servicio en los Estados Unidos tras el anuncio de Trump

Por Redacción
TikTok regresa a la actividad tras el anuncio de Trump. Imagen: Telecinco

Donald Trump extiende por 75 días el plazo para que TikTok sea vendida a una empresa no china

Por Redacción Mundo

“Tenemos un marco para un acuerdo con TikTok”, declaró Bessent tras conversar con funcionarios chinos en Madrid, España. “Los dos líderes, el presidente Trump y el presidente del partido, Xi, hablarán el viernes para cerrar el acuerdo. Pero sí tenemos un marco para un acuerdo con TikTok”, dijo al ser citado por CBS News.

Bessent afirmó que el acuerdo es “entre dos partes privadas” y que “los términos comerciales ya están pactados”. Añadió que las conversaciones en España se centraron en el futuro de la aplicación.

App de TikTok
App de TikTok

App de TikTok

Donald Trump y Xi “hablarán el viernes para completar el acuerdo”, agregó.

Trump hizo alusión al acuerdo en una publicación en Truth Social el lunes por la mañana temprano.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido ¡EXCELENTE! Concluirá pronto”, escribió el presidente, citado por CBS News. “También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”.

TikTok es propiedad de la empresa china de internet ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de la plataforma por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero, recordó el portal DW.

Sin embargo, el líder de la Casa Blanca suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió el plazo 90 días para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. El nuevo plazo vence el 17 de septiembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una adolescente fue detenida tras ser acusada de asesinar a su madre y su padrastro

Estados Unidos: pasó de llorar en TikTok la muerte de su madre y su padrastro a ser acusada de asesinarlos

Por Redacción Mundo
Algoritmo de TikTok

Menos libertad, más algoritmo: qué es el "efecto TikTok" y por qué las aplicaciones quieren copiarlo

Por Claudio Barros
Donald Trump anunció otro ataque contra un presunto barco narco en el Caribe.

Estados Unidos lanzó un segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana

Por Redacción
Lula da Silva rompió el silencio sobre la condena a Jair Bolsonaro.

Lula da Silva habló sobre la condena a Jair Bolsonaro y le respondió a Donald Trump

Por Redacción