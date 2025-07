Estados Unidos: pasó de llorar en TikTok la muerte de su madre y su padrastro a ser acusada de asesinarlos

Otro aspecto que despertó sospechas entre los investigadores fue el emotivo discurso que Sarah pronunció durante el funeral de su madre y posteriores publicaciones en TikTok. Para las autoridades, ese mensaje no fue solo una expresión de duelo, sino un posible intento de desviar la atención y ocultar su implicación en el asesinato.

Embed - A seventeen-year-old has been charged with killing her mum and step-dad after publicly mourning their deaths on TikTok. Kristin Brock and James Brock were found shot dead in their bed by their 6-year-old daughter in February. Shortly after, Sarah Grace Patrick started posting tributes and videos mourning their loss, including a video of herself speaking at their funeral, while allegedly covering up her role in killing them. Police say Sarah voluntarily turned herself in for arrest in July and the investigation is ongoing. #shocking #truecrime #sarahgracepatrick