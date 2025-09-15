15 de septiembre de 2025 - 20:42

Estados Unidos lanzó un segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana

Donald Trump aseguró que la embarcación provenía de Venezuela. Crece la tensión en el Caribe.

Por Redacción

Este lunes, el presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un segundo ataque cinético en el Caribe. El objetivo fue una embarcación presuntamente cargada de drogas y proveniente de Venezuela.

Según declaró el mandatario, el operativo fue dirigido contra “narcoterroristas extraordinariamente violentos” identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur (Southcom). Además Trump aseguró que el ataque se realizó en aguas internacionales.

Como consecuencia, tres presuntos integrantes de carteles de narcotráfico murieron bajas estadounidenses. No se registró bajas estadounidenses. “Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te estamos cazando!”, manifestó en su mensaje en Truth Social.

Cabe recordar que este nuevo operativo se suma al primer ataque cinético del 2 de septiembre. En ese momento, Estados Unidos destruyó una lancha venezolana vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, con un saldo de 11 muertos. La acción generó controversia por el uso de fuerza letal en aguas internacionales y por la falta de una justificación legal clara.

Desde agosto, EE.UU. ha desplegado buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos en el Caribe como parte de una ofensiva militar contra el narcotráfico. Frente a ese escenario, el gobierno estadounidense ha calificado al mandato de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico” y lo acusa de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.

Qué dijo el presidente de Venezuela

El mandatario Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos prepara una “agresión de carácter militar”. También afirmó que su país está facultado por leyes internacionales para responder.

A su vez, ordenó el despliegue de 25.000 efectivos en zonas fronterizas y llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana.

