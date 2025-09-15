El asesino Tyler Robinson estaba "obsesionado" de Charlie Kirk y dejó una nota, según el FBI

El asesinato de Charlie Kirk , referente conservador estadounidense , sigue generando repercusiones a nivel mundial. El FBI confirmó que el acusado Tyler Robinson no solo fue vinculado a la escena por pruebas de ADN, sino que además presentaba una marcada “obsesión” con la víctima.

La confirmación oficial llegó a través de Dan Bongino, subdirector de la agencia, en una entrevista con FOX News. En paralelo, el director Kash Patel también detalló que el material genético de Robinson coincidió con el hallado en una toalla que envolvía el arma utilizada y en un destornillador.

“Los resultados de ADN procesados en lo incautado dieron positivo para el sospechoso bajo custodia" , indicó Patel, quien además señaló la existencia de una nota encontrada en la vivienda del acusado. El escrito, aunque destruido, dejó rastros forenses y contenía una frase importante.

Según Bongino, el joven de 22 años ya había dado “múltiples señales" previas que podrían haber anticipado sus intenciones, y ahora los investigadores intentan determinar si alguien más conocía sus planes. Una de ellas, que es investigada, son mensajes en una comunidad de Discord.

"¿Lo escucharon y pensaron que era una broma? Eso es lo que estamos intentando averiguar ahora", expresó el funcionario. Cabe recordar que el FBI enfrentó diversas críticas por un arresto inicial equivocado en el caso, captado en video y que se volvió viral en redes sociales.

Robinson fue imputado por asesinato agravado y obstrucción de la Justicia. De acuerdo con el gobernador de Utah (lugar del asesinato), el acuado se negó a colaborar con las autoridades y aún no confesó el crimen. La detención se produjo luego de que su propio padre lo identificara en los videos.