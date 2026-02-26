26 de febrero de 2026 - 18:21

Tragedia en Buenos Aires: un hombre asesinó a su esposa y a su hijo y luego se suicidó

Ocurrió en la localidad de Caseros. La denuncia fue realizada por la hermana del presunto culpable, quien declaró que el hombre padecía problemas psiquiátricos.

La Policía bonaerense investiga el caso de una tragedia familiar ocurrida en una vivienda ubicada en la calle Carhué 5400, en la localidad de Caseros. La principal hipótesis es que un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y a su hijo.

Según fuentes oficiales, el presunto autor, identificado como Ricardo Benítez, mató de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y a su descendiente Lionel Benítez, de 13 años.

Declaraciones de la hermana del presunto asesino

Érica Yohana Benítez, hermana de Ricardo, llegó al domicilio luego de no obtener respuestas de su familiar y llamó al 911. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron los cuerpos de los tres integrantes de la familia.

Según las primeras informaciones, la hermana de Ricardo Benítez, dueño de la casa, llegó al lugar tras no obtener respuestas de su familiar y llamó al 911. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron los cuerpos de un hombre, una mujer y un adolescente de 13 años.

Los familiares presentaban heridas de disparos, aunque las causas de muerte se determinarán mediante los resultados de las autopsias. El cuerpo de la mujer fue localizado en la habitación matrimonial, mientras que el del menor se encontraba en un ambiente cercano. Efectivos policiales indicaron que el inmueble no presentaba signos de violencia.

La hermana del presunto agresor declaró ante las autoridades que Benítez padecía problemas psiquiátricos y se encontraba desempleado hacía aproximadamente un año.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín. Las autoridades solicitaron la colaboración de peritos de la Policía Científica para el análisis de evidencia en la escena y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

