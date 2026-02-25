Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi. 

El planteo denuncia una "vulneración estructural" del derecho de defensa. Argumentan que existieron intereses contrapuestos entre los rugbiers y que se sacrificaron pruebas favorables para Pertossi.

El Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena a 15 años de prisión dictada contra Lucas Fidel Pertossi por el homicidio de Fernando Báez Sosa, al considerar que durante el proceso existió una vulneración estructural del derecho de defensa en juicio.

En su presentación, Nolfi sostuvo que el planteo se centra en el artículo 18 de la Constitución Nacional, "derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso".

Según explicó el funcionario en el texto al que tuvo acceso Vía Szeta, "la propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento. No obstante esa situación diferenciada fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados".

Lucas Pertossi es señalado como el autor del video donde se ve cómo golpean hasta la muerte a Fernando Báez Sosa (19). Lucas Pertossi. Desde la Defensoría de Casación indicaron que el planteo se formuló luego de un estudio integral de la causa principal, sus agregados y las actuaciones desarrolladas en todas las instancias recursivas, del cual surgiría la existencia de un conflicto de intereses manifiesto desde el inicio del proceso.

El escrito también advierte que el abogado interviniente "habría desistido de la producción de testimonios que resultaban potencialmente favorables para Lucas Pertossi, pero que podían comprometer la posición de otros acusados, lo que reforzaría la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos".