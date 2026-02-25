25 de febrero de 2026 - 14:39

Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi

El planteo denuncia una "vulneración estructural" del derecho de defensa. Argumentan que existieron intereses contrapuestos entre los rugbiers y que se sacrificaron pruebas favorables para Pertossi.

Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi.&nbsp;

Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi. 

Foto:

Fernando Báez Sosa.&nbsp;

Fernando Báez Sosa. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena a 15 años de prisión dictada contra Lucas Fidel Pertossi por el homicidio de Fernando Báez Sosa, al considerar que durante el proceso existió una vulneración estructural del derecho de defensa en juicio.

Leé además

La mujer detenida y relacionada con La Yaqui Vargas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Detienen en Godoy Cruz a una mujer relacionada la banda que lideraba "La Yaqui" Vargas desde la cárcel

Por Redacción Policiales
Carlos Díaz, acusado del femicidio de Ivana Molina. Captura de video / Poder judicial.

Femicidio de Ivana Molina: el acusado se declaró inocente pero le recordaron su condena por violencia de género

Por Redacción Policiales

En su presentación, Nolfi sostuvo que el planteo se centra en el artículo 18 de la Constitución Nacional, "derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso".

Según explicó el funcionario en el texto al que tuvo acceso Vía Szeta, "la propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento. No obstante esa situación diferenciada fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados".

Lucas Pertossi es señalado como el autor del video donde se ve cómo golpean hasta la muerte a Fernando Báez Sosa (19).
Lucas Pertossi.

Lucas Pertossi.

Desde la Defensoría de Casación indicaron que el planteo se formuló luego de un estudio integral de la causa principal, sus agregados y las actuaciones desarrolladas en todas las instancias recursivas, del cual surgiría la existencia de un conflicto de intereses manifiesto desde el inicio del proceso.

El escrito también advierte que el abogado interviniente "habría desistido de la producción de testimonios que resultaban potencialmente favorables para Lucas Pertossi, pero que podían comprometer la posición de otros acusados, lo que reforzaría la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos".

Embed

En consecuencia, el Defensor de Casación solicitó que se "declare la nulidad desde el momento en que la defensa devino ineficaz, se deje sin efecto la condena impuesta a Lucas Pertossi y se disponga la "realización de un nuevo juicio", con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada.

Dolores. Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa sin barbijo. Ciro Pertossi está en el extremo izquierdo de la foto. (Clarín)
Los rugbiers condenados por el asesianto de Fernando Báez Sosa.

Los rugbiers condenados por el asesianto de Fernando Báez Sosa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ignacio Acosta. Gentileza: Última Palabra (Facebook) 

Le dieron 7 puñaladas a un luchador de kickboxing en la puerta de un gimnasio de Tunuyán

Por Redacción Policiales
Un incendio en Ciudad movilizó a Bomberos y al SEC.

Incendio en Ciudad terminó con dos viviendas afectadas

Por Redacción Policiales
Un camión se estrelló contra una casa en San Martín 

Conmoción en San Martín: dormían hasta que los despertó un camión estrellado en su habitación

Por Redacción Policiales
Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista. 

Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista

Por Redacción Policiales