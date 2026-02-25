25 de febrero de 2026 - 09:19

Conmoción en San Martín: dormían hasta que los despertó un camión estrellado en su habitación

El camionero se habría quedado sin combustible: chocó contra una camioneta que estaba en el garaje e ingresó a la vivienda. No hubo que lamentar heridos.

Un camión se estrelló contra una casa en San Martín&nbsp;&nbsp;

Un camión se estrelló contra una casa en San Martín  

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Un camión se estrelló contra una casa en San Martín&nbsp;&nbsp;

Un camión se estrelló contra una casa en San Martín  

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camionero perdió el control y terminó impactando el transporte de carga contra una casa en San Martín. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados.

Leé además

Accidente fatal en Tres Porteñas: un menor perdió la vida.

Tragedia en San Martín: murió un chico de 12 años tras ser atropellado

Por Redacción Policiales
útbol. FADEP - La Amistad, por el Torneo Regional Federal Amateur

Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Por Gonzalo Tapia

Fuentes policiales informaron que el choque ocurrió este miércoles a las 6.30 en el lateral norte de Ruta 7, en el barrio El Nevado.

El rodado involucrado es un camión Scania, conducido por E.A., de 27 años, quien viajaba acompañado por M.A., de 39.

Según las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba por Ruta 7 en dirección este-oeste y, tras pasar el puente de carril Montecaseros, se habría quedado sin combustible, comenzando a detener su marcha. En esas circunstancias, el conductor perdió el dominio y el camión se desvió hacia el lateral, impactando contra el garaje de un domicilio.

Un camión se estrelló contra una casa en San Martín
Un camión se estrelló contra una casa en San Martín

Un camión se estrelló contra una casa en San Martín

Producto del violento choque, el camión embistió además una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en la parte externa del garaje. El transporte de carga fue desplazado y continuó su trayectoria hasta colisionar contra la pared de una habitación, ingresando al interior de la vivienda.

En esa habitación dormían un hombre de 63 años y una mujer de 62, quienes se encontraban en el lugar al momento del impacto.

Personal policial, rescatistas y personal de emergencias trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y evaluar los daños estructurales en la propiedad. Interviene la autoridad judicial correspondiente para determinar responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vóley. Regatas de Mendoza obtuvo dos triunfos importantes ante la selección argentina y frente a la Municipalidad de San Martín.

Regatas con triunfos revitalizantes en la Liga Nacional de Vóley

Por Gonzalo Tapia
Vóley. Uno de los tantos festejos que tuvo el Tricolor ante Ciudad de Nieva en el torneo

En la Liga Nacional de Vóley destaca en jornada sabatina el duelo entre Regatas y Municipalidad de San Martín

Por Gonzalo Tapia
Vóley. Elenco de la Municipalidad de San Martín, que disputa la Liga Nacional Femenina

En la Liga Nacional de Vóley, Municipalidad de San Martín desea hacer historia

Por Gonzalo Tapia
Un incendio en Ciudad movilizó a Bomberos y al SEC.

Incendio en Ciudad terminó con dos viviendas afectadas

Por Redacción Policiales