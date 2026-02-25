Conmoción en San Martín: dormían hasta que los despertó un camión estrellado en su habitación

El camionero se habría quedado sin combustible: chocó contra una camioneta que estaba en el garaje e ingresó a la vivienda. No hubo que lamentar heridos.

Un camionero perdió el control y terminó impactando el transporte de carga contra una casa en San Martín. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados.

Fuentes policiales informaron que el choque ocurrió este miércoles a las 6.30 en el lateral norte de Ruta 7, en el barrio El Nevado.

El rodado involucrado es un camión Scania, conducido por E.A., de 27 años, quien viajaba acompañado por M.A., de 39.

Según las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba por Ruta 7 en dirección este-oeste y, tras pasar el puente de carril Montecaseros, se habría quedado sin combustible, comenzando a detener su marcha. En esas circunstancias, el conductor perdió el dominio y el camión se desvió hacia el lateral, impactando contra el garaje de un domicilio.

Producto del violento choque, el camión embistió además una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en la parte externa del garaje. El transporte de carga fue desplazado y continuó su trayectoria hasta colisionar contra la pared de una habitación, ingresando al interior de la vivienda.

En esa habitación dormían un hombre de 63 años y una mujer de 62, quienes se encontraban en el lugar al momento del impacto. Personal policial, rescatistas y personal de emergencias trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y evaluar los daños estructurales en la propiedad. Interviene la autoridad judicial correspondiente para determinar responsabilidades.