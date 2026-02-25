Las fotos que muestran el deplorable estado de la basílica donde reposan los restos de la familia San Martín

La Basílica de San Francisco (ubicada en la esquina de España y Necochea, en la Ciudad de Mendoza ) fue construida entre 1873 y 1875. Su valor cultural patrimonial e histórico no solo radica en que se trata de la sede mendocina de esta orden religiosa, sino también en su impronta sanmartiniana. Y es que allí reposan los restos de la hija, el yerno y la nieta del General José de San Martín , además de la imagen histórica de la Virgen del Carmen de Cuyo , patrona y generala del Ejército de los Andes. También en este templo se encuentra el bastón de mando ofrendado por San Martín en 1818 y la carta autógrafa del Libertador.

La presencia de todos estos testimonios fundamentales de la historia mendocina -y del país- motivan una preocupación por demás válida: el deplorable estado de la infraestructura de la basílica . Y es que el deterioro en cubiertas de techos y muros es importante, así como también preocupa el estado del espacio que alberga la tumba de Mercedes de San Martín de Balcarce, de Mariano Severo Balcarce (esposo de la hija de San Martín) y María Mercedes Balcarce (hija de ambos y nieta del Libertador).

Incluso, las recientes y constantes lluvias registradas en esta temporada de verano no han hecho más que reforzar este deterioro y agravar la situación ( el sábado pasado se desplomó el cielorraso de una de las alas ). Frente a este panorama, el martes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez -junto a parte de su gabinete-, el presidente de la Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo, Rafael Manzur y uno de los frailes que se encuentra al frente de la orden en Mendoza realizaron un minucioso recorrido por el establecimiento .

Las fotos que muestran el estado de la basílica donde reposan los restos de la familia de San Martín

Frente de la Basílica de San Francisco, con las puertas cerradas en el día de la Virgen del Carmen de Cuyo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Allí tomaron nota de las obras y acciones urgentes a encarar para resguardar este patrimonio -declarado Monumento Nacional de Patrimonio en 1928 - y arreglarlo. Otro dato a destacar sobre la trascendencia de la basílica de San Francisco es que aquí se ofician los tedeums que tienen lugar en la provincia .

A esta preocupación por el estado edilicio y por el resguardo de tesoros históricos, patrimoniales y culturales se suma otro dato: la inminente retirada de Mendoza de los dos frailes que están al frente de la orden en Mendoza (serán trasladados). Y aunque hay un temor latente ante el posible cierre de la basílica , desde la orden confirmaron que no se cerrará la iglesia.

"Queremos que todos sepan que nada está en riesgo, nada corre peligro. No se preocupen por las versiones vertidas últimamente sin fundamentos, y que son reiteración de otras tantas que hacen circular las mismas personas. Es verdad que nuestros antiguos conventos y templos por sus años y dimensiones son estructuras difíciles de mantener, sobre todo sin colaboración, pero los hermanos estamos siempre buscando la mejor forma de hacerlo y dispuestos a recibir la colaboración de todas las personas de buena voluntad dispuestas a fomentar el bien común", indicaron desde la orden en un comunicado público.

Preocupación por el deplorable estado de la basílica de San Francisco

No es la primera vez que el deterioro en la basílica franciscana es noticia en Mendoza. Ya en 2014, cuando Víctor Fayad era intendente de Mendoza, la comuna otorgó un subsidio para encarar obras de mejoras. Y es que si bien la propiedad del terreno es de la orden franciscana, al haber sido declarado Monumento Histórico, debe garantizarse una custodia y preservación a nivel estatal.

El 17 de agosto de 2016, cuando todavía era presidente de la Nación, Mauricio Macri visitó Mendoza en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de San Martín. Como estaba previsto que el mandatario participara de un acto en la basílica, se encararon algunas obras de refacciones. No obstante, y por cuestiones de seguridad, finalmente se suspendió la realización del acto en la escalinata del templo.

En 2022 se logró reabrir a la comunidad el camarín donde se encuentra la imagen de la virgen, el bastón de mando y los restos de la familia San Martín para quienes quisieran visitarlo.

"La apertura del camarín a partir del año 2022 costó muchos desvelos y sacrificios, y hasta la promoción de un juicio canónico que se encuentra suspendido a raíz de la firma de un acuerdo transaccional entre la orden y la cofradía, que permitió llevar adelante la apertura y recuperar las prácticas históricas vinculadas a la devoción, tales como la procesión y las conmemoraciones del día 5 de enero, entre otras tantas", destacó el presidente de la cofradía a Los Andes.

También fue en 2022 cuando el actual intendente capitalino encaró un proyecto de mejoras en el lugar, dentro de sus facultades (al tratarse de un terreno privado y de un bien declarado Monumento Nacional y, en consecuencia, bajo la órbita de la Nación).

Más allá de estos parches -reiterados a lo largo de los años-, no quedan dudas de que se necesita una refacción integral y a fondo de la basílica de San Francisco. Y eso es en lo que insiste el presidente de la cofradía, Rafael Manzur, y que manifestó (una vez más) en la reciente visita de las autoridades y funcionarios municipales.

Qué hará la Municipalidad para mejorar la basílica

Desde la Municipalidad de la Ciudad Mendoza, en tanto, también brindaron algunos detalles de lo que observaron en el recorrido a la basílica, realizado el martes por la mañana. El intendente, sus funcionarios, los representantes de la Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo y de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza fueron recibidos por el fray Fernando Lapierre, una de las autoridades actuales de la orden en Mendoza.

Juntos visitaron el camarín y otros sectores del templo que presentan marcado deterioro y, según explicaron desde la comuna fue el religioso quien les informó que las eventuales obras de reparación del edificio se encuentran bajo la órbita de la apoderada legal del Colegio San Buenaventura y no de la Orden Franciscana.

Ante esta situación, Suarez dispuso la conformación de una comisión integrada por equipos técnicos municipales, representantes de universidades locales, entidades privadas interesadas en colaborar y la mencionada representante legal del Colegio San Buenaventura. Además, se determinó dar intervención formal a la Dirección de Patrimonio, a la Dirección Nacional de Arquitectura y a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

El trabajo de este equipo apuntará a realizar un relevamiento técnico integral del templo que permita determinar con precisión su estado, elaborar un programa de obras (con etapas, prioridades y plazos de ejecución) y diseñar e implementar un plan de obtención de recursos para financiar el proyecto de recuperación integral de la Basílica.

También acordaron una próxima reunión a realizarse en el plazo de 30 días y con todas instituciones involucradas. El objetivo de esa reunión es avanzar en la ejecución de tareas urgentes, como la reparación de la cubierta de chapa en los sectores dañados, la limpieza y desobstrucción de desagües y canaletas, remoción de grafitis y pintura exterior del templo.

Preocupación por el traslado de frailes y la posibilidad del cierre de la basílica de San Francisco

Alberto Zinni (rector) y Fernando Lapierre son los dos frailes que se encuentran al frente de la basílica de San Francisco. Ambos dependen de la Provincia Franciscana de la Asunción (según la división política de la orden, a esta provincia depende la jurisdicción de Mendoza).

Según explicó el presidente de la cofradía de la basílica mendocina, recientemente trascendió la decisión de trasladar a ambos frailes, por lo que su ida de Mendoza es inminente. Pero lo que preocupa a Manzur, los fieles y quienes velan por el valor histórico, cultural y patrimonial de la iglesia es el futuro de la basílica.

"Está definido que los dos frailes se van a ir, pero no está definido quién viene. Hay una orden de traslado de destino, pero no de subrogante. Además, según el día, la información es que se van a ir en marzo, en abril o en mayo", destacó Manzur, quien aclaró que la decisión del traslado fue tomada en diciembre.

"Esa diferencia de fechas, de versiones y la falta de información oficial nos llevan a alarmanos ante un riesgo real de cierre del recinto. Porque no sabemos quién va a seguir ejerciendo la custodia del Monumento Nacional", resumió.

La aclaración de la orden franciscana ante las versiones de cierre

Por medio de una carta abierta a la comunidad mendocina, la Orden Franciscana se refirió a las versiones y el temor ante el posible cierre de la basílica.

"Queremos llevar luz y verdad sobre una versión que últimamente se ha difundido acerca del cierre de nuestra Basílica y el supuesto peligro que corren los bienes que allí se custodian", aclaran al comienzo de la carta.

Allí aclaran que los destinos y servicios de los frailes se renuevan cada tres años, aunque manifiestan que esos cambios "no implican jamás actos perjudiciales para las comunidades a las cuales servimos, tanto en lo espiritual, como en lo educativo, patrimonial y demás aspectos que estén a nuestro cargo y cuidado desde hace tantos años".

"Si bien es cierto que somos cada vez menos hermanos que nos ocupamos de los destinos de la fraternidad, y debemos recrear y resignificar nuestras formas de presencia (como sucede actualmente en la Iglesia en el mundo entero), así como hemos custodiado durante siglos aquello que el Espíritu Santo nos ha encomendado, lo seguiremos haciendo ahora y en el futuro, en pos de la evangelización y en comunión y comunicación con la Iglesia local", destacan en el comunicado, firmado por el fray Gerardo Vogel, vicario provincial.