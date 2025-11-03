Inadaptados se metieron con 16 UTV a Pampa del Leoncito y destrozaron un patrimonio natural

“No sé cuántos años van a pasar para reparar los daños que han dejado”, lamentó el intendente de Calingasta. Hay un empresario cordobés identificado como responsable.

Se metieron con 16 vehículos UTV a Pampa del Leoncito y dañaron seriamente un patrimonio natural

Un hecho de extrema gravedad ambiental sucedió en Pampa del Leoncito, uno de los sitios emblemáticos de San Juan, donde 16 vehículos todo terreno (UTV) ingresaron de manera ilegal y provocaron serios daños en la superficie de este sitio protegido, considerado patrimonio natural, científico e histórico.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmó en diálogo con Radio Sarmiento que el municipio radicó una denuncia penal inmediata y que ya fue identificado un presunto organizador del recorrido, un prestador turístico oriundo de Villa General Belgrano, Córdoba, llamado Javier Flores, quien habría actuado sin habilitación oficial ni autorización de las autoridades locales.

Controles por daños en Pampa del Leoncito, San Juan Controles por daños en Pampa del Leoncito, San Juan Gentileza | Municipalidad de Calingasta “Los daños que han provocado sobre la superficie de este sitio protegido por su valor natural, ambiental y científico son incalculables”, expresó Carbajal con visible indignación, en declaraciones citadas por Diario de Cuyo.

Según detalló el funcionario, tras recibir el aviso de lo ocurrido, personal municipal y agentes de Gendarmería Nacional junto a efectivos de la Comisaría 33ª interceptaron los vehículos en la Ruta 40 y la 149, luego de que se viralizara un video donde uno de los rodados de alta potencia realizaba maniobras bruscas y giros en la planicie.

El intendente confirmó que los 16 conductores habrían ingresado “ignorando la cartelería y las restricciones ambientales” que prohíben cualquier tipo de circulación fuera de los senderos habilitados o a alta velocidad.

“No sé cuántos años van a pasar para reparar los daños que han dejado”, lamentó el funcionario. Controles por daños en Pampa del Leoncito, San Juan Controles por daños en Pampa del Leoncito, San Juan Gentileza | Municipalidad de Calingasta Desde el municipio calificaron el episodio como una acción de “un grupo de inadaptados sociales” y remarcaron que los vehículos -UTV de alta cilindrada- “circularon sobre la superficie generando un serio deterioro en una zona de altísimo valor ecológico y científico”. La Pampa del Leoncito es una planicie natural ubicada dentro del Parque Nacional El Leoncito, reconocida por su singular geografía, ya que se trata de una superficie lisa de arcilla y sal de más de 10 kilómetros de extensión. Es, así, un punto clave para la investigación astronómica y ambiental, además de ser uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.