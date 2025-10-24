Ayudan a madres vulnerables y un socio de Pampita les donó una casa para fabricar y vender sus propias pastas

Belén Drobeck tiene 28 años, vive en la Ciudad de San Juan y hace 10 años -con 18 recién cumplidos- debió abandonar la casa de su familia . Una madre con consumo problemático de alcohol , escenas de prostitución y de venta de drogas eran una constante en esa vivienda (que tenía poco y nada de "hogar"). Belu fue a parar a uno de los hogares para madres en situación de vulnerabilidad de la fundación ESACU .

Guía completa de las elecciones legislativas 2025: qué se vota, qué mesa me toca y cómo hago con la doble urna

Una década después de aquel día en que llegó en búsqueda de ayuda y contención a uno de estos refugios en San Juan -y que llevan por nombre Hogares Beracca -, actualmente Belén es coordinadora de ese espacio. Y hoy, junto a ella, viven 23 mujeres y niños , quienes llegaron a este espacio en situaciones igual de extremas y críticas que la que ella evidenciaba en 2015.

Los "Hogares Beracca" no dependen del Estado , por lo que su subsistencia de estos espacios depende exclusivamente de la venta de alfajores de maizena (conocidos como "maizenitas") y de "rosquitos". Recientemente, y con el fin de brindarles una herramienta más, un conocido empresario y filántropo sanjuanino donó una casa -socio de Pampita - a la fundación. La idea es que allí se instale una fábrica de pastas , para que las mismas mujeres vendan y puedan tener un nuevo ingreso.

"La idea es abrir otro hogar para madres en situación de vulnerabilidad con hijos en el hogar donde va a funcionar también la fábrica de pastas , pensando descongestionar un poco la casa donde estoy. Actualmente aquí hay mamás con hasta 4 niños , y otras que tienen donde dormir -por ejemplo- pero vienen a comer al hogar porque no cuentan con recursos. Aunque vivimos 23 personas de forma permanente, hemos llegado a ser 30 en ocasiones. Y hay hasta lista de espera", describe Belén, y agradece al empresario Pablo Meglioli y que es quien donó la casa para ESACU.

ESALCU es un neologismo que surge de la combinación de las primeras sílabas de "Espíritu Alma y Cuerpo" , y es el nombre de la fundación que cuenta con los Hogares Beracca . Hace 17 años, en Uruguay, el pastor sanjuanino Jorge Márquez abrió los primeros hogares a los que, por entonces, asistían en búsqueda de ayuda los familiares de chicos con problemas de adicciones .

"En aquel momento, cuando se abrieron los primeros hogares, la problemática más frecuente era la de adicciones con las drogas. Pero el espíritu de los hogares se ha ido ampliando y modificando de acuerdo a las problemáticas que fueron surgiendo. Así fue como, tiempo después, abrieron los primeros hogares para recibir y contener a estudiantes mujeres que llegaran de familias conflictivas y entornos violentos", explica Belén Drobeck a Los Andes.

Hogar Beracca 4 Ayudan a madres vulnerables y les donaron una casa para fabricar y vender sus propias pastas Gentileza

Belu llegó en 2015 prácticamente implorando por una mano que se le tendiera para brindarle esa ayuda que tanto necesitaba, mientras que hoy es ella la dueña de una de esas manos que se extienden para ayudar a las mujeres que lo necesitan. Hace 12 años que el Hogar Beracca que coordina la joven abrió sus puertas, en aquel entonces en respuesta a un pedido de la línea 102 que necesitaba un lugar seguro para una joven madre y sus dos hijos.

"Actualmente hay ocho hogares en San Juan, y cada uno atiende a una problemática o situación vulnerable particular. El ingreso es voluntario y de estadía permanente, en el caso de mi hogar, para madres con niños, niñas o adolescentes", cuenta la referente. Y aclara que hay proyectos en marcha para abrir espacios de tránsito también.

En lo 12 años que lleva de funcionamiento el Hogar Beracca para madres en situación de vulnerabilidad han pasado por sus salas y habitaciones decenas de mujeres. Muchas de ellas, incluso, pudieron salir (no solo del espacio, sino también de la situación crítica en que se encontraban y por la que llegaron pidiendo ayuda casi a los gritos).

"Ver que las chicas cambiaron y pudieron rehacer su vida es algo hermoso, es nuestro pago", describe Drobeck.

"Maizenitas", "rosquitos" y pastas para subsistir

Al no ser una dependencia oficial ni dependiente del Gobierno de San Juan, los Hogares Berraca dependen de sí mismos para su subsistencia. Y en el hogar para madres en situación de vulnerabilidad, elaboran alfajores de Maizena y rosquitos dulces que salen a vender para conseguir el dinero que les permita afrontar el día a día.

"Los hacemos nosotras. Se les enseña a las chicas y, aunque no lo creas, eso las ayuda mucho también. Porque ellas llegan con baja autoestima, pensando que nunca van a poder hacer nada y no van a salir adelante, todo como consecuencia de la violencia que han sufrido. Pero cuando las chicas aprenden a hacer una masa o maizenita, se ponen contentas", describe Belén. Y agrega que el objetivo de la fundación ESALCU es dar herramientas para que las mujeres puedan aprende oficios, y también completar la escolaridad.

Hogar Beracca 3

Mientras que la madre más joven de las que vive actualmente en este Hogar Beracca tiene 26 años, la más grande (o con más experiencia) es una que ya es abuela y cuenta 70 primaveras en sus espaldas.

En la flamante casa que han recibido como donación y por parte de Pablo Meligoli han previsto abrir un segundo hogar Beracca para que habiten madres con niños y que estén atravesando una situación crítica. Aquí funcionará, además, la fábrica de pastas. Elaboradas por ellas mismas, apuntan a sumar estos productos a su clientela fija y con miras a ampliar sus ingresos para optimizar su sostén.

Quién es el socio de Pampita que donó una casa para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad

El empresario sanjuanino Pablo Meglioli dirige la aseguradora Broker Andino (uno de los cinco brokers más importantes del país y de referencia dentro del sector minero) y la clínica de medicina laboral Medic Art. De hecho, uno de los proyectos futuros más inmediatos y que tiene en mente es abrir una sucursal en Mendoza.

Su costado filantrópico también tiene un marcado protagonismo en su día a día, tanto que desde hace unos años lleva adelante, por su cuenta, un programa de financiamiento para distintos proyectos en San Juan. De hecho, es socio de la modelo Pampita en uno de estos emprendimientos (tiene un vínculo familiar con la celebridad, además).

“Me gusta ayudar e impulsar a otras personas a concretar sus ideas de negocio", describe.

Pablo Melgoli

Recientemente, Meligoli donó a la fundación ESALCU una casa de su propiedad -ubicada en pleno centro de la capital sanjuanina- para que funcione allí un Hogar Beracca. Más precisamente, es esta vivienda donde se instalará la fábrica de pastas para que las mujeres en situación de vulnerabilidad encuentren una forma de ganarse la vida.

"Los empresarios que tenemos la posibilidad debemos aportar nuestras herramientas para devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado. Yo soy muy agradecido a la sociedad sanjuanina, y siento que esta es la forma de poder retribuir algo", describe, con humildad. Meligoli a Los Andes.