4 de junio de 2026 - 08:44

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Carril Chimba y calle Cereceto. Personal policial y de Científica trabajan en el lugar para determinar las causas del hecho.

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

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Imagen ilustrativa / archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 45 años perdió la vida este jueves por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en la zona de Carril Chimba y calle Cereceto, en San Martín.

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De acuerdo con la información policial, el siniestro se registró alrededor de las 7.40. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestida por un camión Volvo con semirremolque que transportaba baritina.

Según las primeras actuaciones, el vehículo de carga se desplazaba de norte a sur por Carril Chimba. Al llegar a la intersección con calle Cereceto, el conductor observó al ciclista que intentaba cruzar la calzada de este a oeste. Por razones que todavía son materia de investigación, se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al sitio y constató el deceso de la víctima. En tanto, efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión, cuyo resultado fue negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para determinar la mecánica definitiva del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

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