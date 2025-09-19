19 de septiembre de 2025 - 00:35

Tiene 11 años y pasó 14 horas seguidas haciendo tareas: tuvieron que hospitalizarlo

Los médicos determinaron que el menor presentaba dificultades respiratorias causadas por una hiperventilación originada por el estrés emocional.

Por Redacción Mundo

Un niño de 11 años tuvo que ser ingresado en un hospital tras pasar 14 horas seguidas haciendo tareas de la escuela y estudiando bajo la estricta supervisión de sus padres en la ciudad de Changsha, en China.

El menor, llamado Liangliang, comenzó su jornada académica a las 8 de la mañana y no terminó hasta las 10 de la noche. Cerca de las 23, empezó a presentar síntomas como agitación, respiración rápida, mareos, dolor de cabeza y entumecimiento en las extremidades, lo que llevó a sus padres a trasladarlo de urgencia a un hospital local.

Los médicos que lo atendieron informaron que Liangliang sufría problemas respiratorios causados por hiperventilación debido al estrés emocional. Esta condición puede provocar sensación de opresión en el pecho, dificultades para respirar, mareos y adormecimiento en brazos, piernas y labios.

En casos severos, incluso puede provocar rigidez muscular generalizada o espasmos en los dedos, lo cual, si no se trata de forma inmediata, puede representar un serio riesgo para la salud.

El hospital explicó que el menor fue estabilizado con el uso de una mascarilla de oxígeno y técnicas para controlar la respiración. Aunque este caso pueda parecer aislado, el mismo centro hospitalario informó que solo en agosto atendieron a más de 30 menores con síntomas similares, lo que representa un aumento de diez veces respecto a meses anteriores. Entre las causas más comunes se encuentran la presión escolar, la ansiedad por los exámenes y el uso excesivo de dispositivos móviles.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la intensa presión académica en China. En un país donde exámenes tan exigentes como el gaokao pueden definir el futuro de los estudiantes, muchos se cuestionan hasta qué punto es saludable exigir tanto a los menores y si realmente se está priorizando su bienestar.

