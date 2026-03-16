Luego de 534 años, el rey Felipe VI admitió que hubo "mucho abuso" de España en la conquista de América

El monarca reflexionó y se amigó con México tras el desgaste de su relación desde que AMLO le exigiera un pedido de disculpas.

El Rey Felipe VI, junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visita la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena"

A 534 años de la llegada de Cristóbal Colón, el rey español Felipe VI reconoció este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y añadió que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque indicó que deben conocerse en su justo contexto.

El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición "La mujer en el México indígena" que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que han sido colgadas en redes sociales por la Casa Real.

El Rey Felipe VI, junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visita la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" El Rey Felipe VI, junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visita la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" EFE Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró que no obstante hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

Y así, "sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día", recalcó Felipe VI.

"Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", reflexionó el rey en unas declaraciones que lo volvieron tendencia principal en las redes sociales.

El Rey, ante el embajador de México en España, realizó estas declaraciones tras las exigencias de disculpas del Ejecutivo mexicano, en una especie de reconciliación por el desgaste diplomático desde la era de Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente azteca. Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado). Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado). La muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.