Tiene 19 años, es japonesa y eligió la Argentina para perseguir su sueño de ser bailarina de ballet

Tras superar una lesión que casi le impide debutar como solista, la artista japonesa encara una temporada 2026 consagratoria con roles clave en el escenario

Yoshino Horita llegó a Argentina desde Japón con apenas 18 años, impulsada por un concurso internacional de Julio Bocca. Hoy, establecida en Palermo y consolidada en el Ballet Estable del Teatro Colón, la joven de 19 años se prepara para desafíos que la posicionan como la nueva figura de la danza.

La temporada 2026 marca un punto de quiebre para su carrera. Tras participar en El lago de los cisnes, Horita tiene por delante el rol protagónico en Alicia en el País de las maravillas, previsto para julio. Es un ascenso meteórico para alguien que, hace menos de dos años, todavía cursaba estudios en una escuela de danza en Calgary, Canadá.

image El salto de Japón a la Argentina Su llegada al país no fue sencilla. Aunque sus padres aceptaron su mudanza a Canadá a los 15 años, la idea de instalarse en Sudamérica generó dudas por la falta de información en Japón sobre la seguridad en Argentina. Fue su maestra canadiense quien convenció a la familia destacando la oportunidad única de trabajar bajo la dirección de Julio Bocca.

Este fenómeno de renovación en el Ballet del Colón responde a una estrategia de captación de talentos globales. El mecanismo de concursos internacionales permite que bailarines de gran técnica, como Horita, se integren directamente a las filas profesionales, rompiendo el esquema tradicional de ascenso lento dentro del cuerpo de baile. La visión de Bocca prioriza la capacidad interpretativa y la precisión técnica sobre la antigüedad, lo que explica por qué una joven de 19 años recibe roles solistas casi de inmediato.

Horita admite que, aunque al principio no le gustaba el ballet y hasta se dormía en las clases, ganar su primera competencia a los siete años le cambió la perspectiva. Encontró en el escenario un lugar mágico que compensaba la dureza de los entrenamientos diarios. Esa conexión con el público se volvió fundamental en su crecimiento profesional.