Murió al caer por un acantilado en España cuando intentaba recuperar sus anteojos

Un hombre de 28 años murió este domingo tras caer varios metros por un acantilado en la costa de la provincia de Alicante , en Pilar de la Horadada, cuando intentaba recuperar sus lentes que se le habían caído.

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El accidente ocurrió poco antes de las 19 horas en el barranco de Rubio , en el litoral sur del municipio de Orihuela. Según las primeras informaciones, el hombre resbaló desde la parte superior del acantilado y cayó desde una altura aproximada de 10 metros .

De acuerdo con el relato inicial, la víctima —de nacionalidad colombiana— paseaba por la zona junto a su pareja cuando se le cayeron los lentes. Al intentar recuperarlas, perdió el equilibrio y se precipitó por el acantilado hacia el mar.

Ciclistas que transitaban por el lugar intentaron auxiliar al hombre luego de que la pareja alertara sobre lo ocurrido.

Tras el accidente se movilizó una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) , aunque el hombre ya había fallecido. El cuerpo fue recuperado posteriormente por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, quienes realizaron el rescate con equipamiento especializado.

Lanchas de la Guardia Civil en aguas de Pilar de la Horadada. (archivo)

Lanchas de la Guardia Civil en aguas de Pilar de la Horadada

La víctima se encontraba en una zona de difícil acceso del acantilado, donde solo existen algunos tramos con escaleras. El sector del litoral donde ocurrió el accidente se encuentra entre las áreas de Campoamor y Mil Palmeras, cerca de la avenida de Francia.

Según medios locales, se trata de un tramo costero muy frecuentado por residentes y turistas, aunque no está adaptado para el tránsito peatonal y carece de barandillas de seguridad.

El levantamiento del cuerpo se realizó alrededor de las 22.15 horas y fue trasladado por el Instituto de Medicina Legal de la Generalitat Valenciana para la realización de la autopsia.