20 de septiembre de 2025 - 10:39

Hamas publicó una foto que conmovió a todo el mundo: 48 rehenes retenidos en Gaza

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, el brazo armado de Hamas, catalogaron la foto como una “imagen de despedida”.

Hamás rechazó una tregua parcial con Israel y exigió el cese total de la guerra en Gaza

Hamás rechazó una tregua parcial con Israel y exigió el "cese total" de la guerra en Gaza

Foto:

Infobae
Por Redacción Mundo

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezeldín al Qasam, publicó una imagen en la que identificó a los 48 rehenes aún retenidos en la Franja de Gaza bajo el nombre de Ron Arad, piloto de la Fuerza Aérea israelí desaparecido desde 1988 tras ser capturado en Líbano.

Leé además

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur.

Gaza: éxodo masivo de palestinos ante la ofensiva de Israel

Por Redacción
Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza

Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza: la ONU habla de "genocidio"

Por Redacción Mundo

El grupo justificó la difusión como una “imagen de despedida” vinculada al inicio de la operación militar israelí en la ciudad de Gaza, ordenada el 16 de septiembre.

Hamas

El comunicado de Hamas

En su comunicado, Hamas acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de rechazar acuerdos para un alto el fuego que incluyeran la liberación de los rehenes y criticó la decisión del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, de lanzar la ofensiva.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Según estimaciones oficiales de Israel, Hamas y otras facciones mantienen aún a 48 personas cautivas, de las cuales más de 25 habrían muerto. Desde octubre de 2023, Hamas liberó a más de 140 rehenes en distintas fases de negociación o tregua, mientras que las fuerzas israelíes recuperaron a ocho con vida y a 51 cuerpos durante operativos militares.

La palabra de la comunidad internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la ofensiva actual implica “un mayor riesgo para los rehenes”, aunque consideró que también podría derivar en su liberación. Hamas reiteró su disposición a un acuerdo condicionado a un alto el fuego, la retirada de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria, demandas que hasta ahora no se tradujeron en un entendimiento pese a la mediación de Washington, Qatar y Egipto.

Donald Trump
Donald Trump advirtió que la ofensiva actual implica “un mayor riesgo para los rehenes”.

Donald Trump advirtió que la ofensiva actual implica “un mayor riesgo para los rehenes”.

En paralelo, el expresidente del Gobierno español, Felipe González, aprovechó un coloquio en Palma de Mallorca por los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea para enviar un mensaje directo a Hamas: “¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Cuál es la razón después de los 1.400 muertos? ¿Quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien: suelte a los rehenes”. También cuestionó la utilidad práctica del reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Francia y Reino Unido, al que calificó de gesto “simbólico”.

González advirtió que la fragmentación territorial de un futuro Estado palestino lo volvería “ingobernable” y llegó a calificar las acciones de Israel en Gaza como una posible “limpieza étnica”. Se mostró crítico con el fracaso de los procesos de paz previos, como los Acuerdos de Oslo, y expresó “vergüenza” ante discursos de dirigentes israelíes que hablaban de “repartirse la Franja” en términos que comparó con “una oportunidad inmobiliaria”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Israel bombardeó una mezquita del siglo XIII en la ciudad de Gaza

Bombardeos en Gaza: Israel destruyó una mezquita del siglo XIII

Por Redacción
La Asamblea General de la ONU aprobó con 142 votos a favor la Declaración de Nueva York

La ONU avaló la "solución de dos Estados" para Palestina e Israel y pidió el desarme de Hamás

Por Redacción Mundo
La vivienda de tía Zhang que se convirtió en la obstrucción y causó un retraso de dos años y pérdidas millonarias.

Se niega a dejar su propiedad y retrasa un proyecto ferroviario de 5.200 millones de dólares

Por Redacción Mundo
Un chico de 11 años pasó 14 horas seguidas haciendo tareas y tuvo que ser hospitalizado en China

Tiene 11 años y pasó 14 horas seguidas haciendo tareas: tuvieron que hospitalizarlo

Por Redacción Mundo