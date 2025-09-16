Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza: la ONU habla de "genocidio"

El ejército de Israel abrió un nuevo capítulo en la guerra con Hamás al ingresar con tropas terrestres a la Ciudad de Gaza , considerada el corazón de la resistencia islamista.

Allí, según las Fuerzas de Defensa, aún permanecen entre 2.000 y 3.000 milicianos, mientras los pocos civiles que resisten fueron advertidos de abandonar la zona y desplazarse hacia el sur.

El escenario urbano, devastado tras meses de bombardeos, se convierte así en el epicentro de una ofensiva que podría extenderse durante meses , según anticipan medios israelíes.

El avance coincide con una creciente presión internacional . Ese mismo día, el ministro de Defensa Israel Katz lanzó un mensaje desafiante —“Gaza está ardiendo”—, mientras un grupo de expertos convocados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó a Israel de cometer genocidio.

El gobierno de Netanyahu rechazó las denuncias, calificándolas de “falsas y distorsionadas”. Sin embargo, el señalamiento amplifica un coro que ya incluye a relatores de la ONU, organizaciones humanitarias y gobiernos que advierten sobre el costo humano del conflicto: casi 65.000 muertos desde octubre de 2023, entre ellos más de 19.000 niños.

En paralelo, la diplomacia intenta abrir espacios en medio del fuego. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su paso por Israel, viajó a Qatar, aliado clave en las negociaciones junto con Egipto. Ambos países han intensificado su postura: El Cairo llegó a referirse a Israel como “enemigo” por primera vez en años. No obstante, la cumbre árabe-musulmana de esta semana no produjo medidas concretas contra Tel Aviv, exhibiendo las limitaciones para alterar la estrategia israelí.

Rubio insistió en que “un acuerdo negociado” sigue siendo la mejor salida. Pero la realidad sobre el terreno muestra otra cara: tanques que avanzan entre ruinas, un alto el fuego cada vez más lejano y una población civil atrapada entre las decisiones militares y la parálisis diplomática.

ONU condena a Israel por "genocidio" en Gaza

"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", declaró este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, "las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas".

La Operación Carros de Gedeón entró en una de sus fases críticas con tropas del Comando Sur, regulares y de reserva

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 año más recientemente.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, dijo Pillay en una rueda de prensa replicada por EFE.