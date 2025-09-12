La ONU avaló la "solución de dos Estados" para Palestina e Israel y pidió el desarme de Hamás

La Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ) adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel , y el desarme de Hamas .

El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita, y apoyado por decenas de países, obtuvo 142 votos a favor, diez en contra -entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina-, y doce abstenciones.

La Declaración de Nueva York establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución, informó Naciones Unidas.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes , además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina.

La Declaración “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, precisó el embajador de Francia.

La votación de hoy precede a la Cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita para el 22 de septiembre en Nueva York, en la que Francia y otros países han prometido que reconocerán al Estado palestino.

Antes de la votación, el embajador israelí, Danny Danon, dijo que “esta Declaración unilateral no será recordada como un paso hacia la paz, sino sólo como otro gesto hueco que debilita la credibilidad de esta Asamblea”.

Dijo que “Hamás es el mayor ganador de cualquier respaldo aquí hoy” y lo declarará “el fruto del 7 de octubre”.

Israel votó en contra de la Declaración de Nueva York en la Asamblea de la ONU

Estados Unidos secundó la intervención israelí, aseverando que la resolución es un “golpe publicitario” equivocado.

“Es un regalo a Hamas”, apuntó la representante estadounidense, y añadió que la conferencia para la solución de dos Estados ha prolongado la guerra en Gaza.

Por su parte, el embajador palestino ante la ONU agradeció la adopción de la resolución, considerando que el mensaje de la Asamblea resuena alto.

En una breve intervención, el diplomático palestino invitó a todos los que “quieren la paz y el fin de la ocupación” a sumarse a la solución de dos Estados. “A los interesados en poner fin a la tragedia en Medio Oriente y salvar la vida de los niños ¡únansenos!”, llamó.

En sus comentarios en el segmento de apertura, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “la cuestión central para la paz en Oriente Medio es la implementación de la solución de dos Estados, donde dos Estados independientes, soberanos y democráticos –Israel y Palestina– coexistan en paz y seguridad”.