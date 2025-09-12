12 de septiembre de 2025 - 12:10

Prófugos tomaron de rehenes a una abuela y a sus dos nietas: terminaron muertos con un tiro en la cabeza

Una violenta toma de rehenes seguida de un tiroteo con la Policía de Mar del Plata culminó con dos delincuentes muertos, entre ellos el acusado de un crimen cometido en mayo, y un agente herido en la pierna.

El episodio ocurrió durante un allanamiento en el barrio Libertad, donde efectivos intentaron detener a Matías Cornejo, señalado como el responsable del asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez a comienzos de este año.

Al ingresar, Cornejo y sus cómplices respondieron a los tiros, lo que provocó que el sargento Gustavo Arce, de 31 años, recibiera un disparo en la pierna izquierda, a la altura de la tibia, según confirmaron fuentes policiales.

Tras el intercambio de disparos, los delincuentes se atrincheraron en una vivienda vecina y tomaron de rehenes a una abuela y sus dos nietas adolescentes.

“El acusado, al advertir la presencia policial, comenzó a disparar e hirió a un efectivo. En esa casa había una abuela y sus dos nietas”, explicó el fiscal Carlos Russo.

Horas después, el operativo finalizó con Cornejo abatido de un disparo en la frente y otro de los implicados trasladado al Hospital Interzonal, donde falleció en la madrugada de este viernes por una herida de arma de fuego en la cabeza.

Un tercer hombre, de 40 años, fue detenido y acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres durante el enfrentamiento.

El caso volvió a poner en tensión la situación de violencia urbana en Mar del Plata, una ciudad donde el crecimiento de hechos delictivos cada vez más violentos se enfrenta a la limitada capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

