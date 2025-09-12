Murió María Elena Usonis, mamá de Axel Blumberg: "Nunca se recuperó del brutal crimen de su hijo"

María Elena Usonis , madre del joven Axel Blumberg —secuestrado y asesinado en marzo de 2004—, falleció a los 75 años. Según sus familiares, nunca logró sobreponerse al brutal crimen que marcó para siempre a su vida y a la de su entorno.

La noticia fue confirmada por el Centro Lituano – Argentinos Lietuviu Centras a través de su cuenta en Facebook. “Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena Usonis, quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel”, expresó la institución. “Acompañamos a toda la familia Usonis-Blumberg quienes pasan por este lamentable momento”, agregaron en el comunicado.

El asesinato de Axel Blumberg, de 23 años, se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la historia criminal argentina. El joven fue secuestrado en marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, en su mayoría, debían estar detenidos por causas previas. Durante su cautiverio fue sometido a torturas físicas y psicológicas antes de ser asesinado.

El caso provocó una fuerte conmoción social, con multitudinarias marchas que reclamaron mayor seguridad y el endurecimiento de las leyes penales.

En 2006, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín condenó a Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta, responsables del secuestro y homicidio.

El testimonio de una madre marcada por el dolor

Durante el juicio, Usonis ofreció un conmovedor testimonio en el que señaló:

“Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión. Por lo cual sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes”.

Su declaración reflejó no solo la dimensión de la pérdida personal, sino también una crítica a las falencias del sistema judicial y penitenciario que permitieron que los responsables del crimen estuvieran en libertad.

La muerte de María Elena Usonis suma otra página dolorosa a una de las historias que más impacto generaron en la sociedad argentina contemporánea, y deja el recuerdo de una madre atravesada por la ausencia y la búsqueda de justicia.