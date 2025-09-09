9 de septiembre de 2025 - 11:54

Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego

El Ejército israelí confirmó un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino. Qatar denunció que la ofensiva alcanzó edificios residenciales.

Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego.

Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego.

Foto:

Por Redacción Mundo

El Ejército de Israel anunció este martes un “ataque preciso contra el liderazgo sénior de Hamás”, acción que tuvo lugar en Doha, la capital de Qatar, donde residen miembros de la cúpula política del movimiento islamista palestino.

Leé además

Bombardeo de Israel a Gaza, donde murieron militantes de Hamás. (archivo)

Israel rechazó la oferta de alto el fuego de Hamás: "Una maniobra evasiva"

Por Redacción
Dos niños palestinos observan los destrozos causdados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Haitham Imad

Israel ordenó la evacuación total de Gaza antes de su "ofensiva final"

Por Redacción Mundo

La cadena catarí Al Jazeera informó que las explosiones se registraron mientras una delegación negociadora de Hamás se encontraba reunida para discutir la propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos. Una fuente del grupo aseguró que la ofensiva fue dirigida contra esa mesa de diálogo.

El ataque de Israel en Doha

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes.

Embed

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que el ataque alcanzó a “varios miembros de la oficina política de Hamás en Doha” y calificó la acción como un “cobarde ataque”.

En un comunicado, el gobierno de Qatar condenó “enérgicamente” la ofensiva contra “edificios residenciales que albergaban a miembros del buró político en Doha” del movimiento.

Embed

Este ataque criminal constituye una flagrante violación de las leyes internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes”, advirtió Al Ansari, quien confirmó que se abrió una investigación al "más alto nivel".

No toleraremos esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, añadió el funcionario.

Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego
Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego.

Máxima tensión: Israel atacó en Doha a dirigentes de Hamás en medio de negociaciones por un alto el fuego.

El ataque ocurrió en medio de las negociaciones por alto al fuego

El episodio ocurre en un momento clave de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Este martes, el canciller israelí Gideon Saar aseguró que su país aceptó la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, bajo la condición de que Hamás libere a todos los rehenes y deponga las armas.

Por su parte, el grupo palestino, cuya delegación en Doha está encabezada por Khalil al Hayya, reiteró que está abierto a un acuerdo siempre que incluya un cese total de la ofensiva israelí y la retirada completa de las tropas de Gaza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador argentino tuvo una actuación brillante junto a la Azzurra que logró un agónico triunfo y sumó tres puntos vitales. 

Eliminatorias UEFA: triplete de asistencias de Retegui, partidazo de Italia y victoria histórica de Kosovo

Por Redacción Deportes
El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida.

Israel confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás

Por Redacción
Volodímir Zelenski, denunció este martes un ataque aéreo ruso en la localidad rural de Yarova, en la región de Donetsk, que impactó directamente contra civiles.

Rusia bombardeó una fila de jubilados que esperaban para cobrar en Ucrania: 20 muertos

Por Redacción Mundo
Impactantes imágenes: un felino cazó en al aire a una guacamaya durante un show educativo y lo mató.

Terror en el zoo más grande Chile: un felino mató a una guacamaya ante la vista de visitantes

Por Redacción Mundo