Gaza: éxodo masivo de palestinos ante la ofensiva de Israel

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur.

Este domingo, miles de palestinos huyeron hacia el sur desde la ciudad de Gaza frente a los crecientes bombardeos. Según estima el Ejército de Israel, desde que recrudeció sus ataques a la capital unas 300.000 personas fueron forzosamente desplazadas hacia el sur.

La ciudad de Gaza está clasificada por el Ejército como una “zona de combate peligrosa”, lo que preocupa a la población local. Además, las autoridades israelíes calculan que un millón de personas abandonarán la mencionada Ciudad, ubicaba en el norte de la Franja, para reubicarse en el sur del enclave. El lugar se encuentra devastado por casi dos años de conflicto.

Las playas de Mawasi (sur) y las de la ciudad de Gaza (norte) se encuentran a unos 25 kilómetros de distancia. Sin embargo, el viaje se alarga durante más de cinco horas por el aluvión de gazatíes que se dirigen hacia el sur por la carretera que las conecta, la de Rashid, que atraviesa la Franja en paralelo al mar.

“Llevo diez días yendo al sur para buscar un lugar, pero no encuentro nada. Mi familia está compuesta por cincuenta personas. Nadie tiene dinero para salir, no hay nadie que nos transporte, no hay nadie que nos dé cobijo, ni (hay un lugar con) agua donde podamos quedarnos”, señaló Yahya Ahmed a medios internacionales. Mientras tanto se produce el avance de las tropas israelíes, que ahora permanecen acantonadas en Yabalia a la espera de lanzar su ofensiva contra la capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJEnglish/status/1967257029845610503&partner=&hide_thread=false Israel has systematically bombed homes, residential towers, hospitals, and shelters in Gaza City, killing dozens of Palestinians and forcibly displacing thousands of others. This is what Israel has done in the past 24 hours alone. pic.twitter.com/JE3vqHj3XP — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2025 De acuerdo a los reportes desde la zona, entre el 40 y el 50% de quienes se dirigen al sur lo hacen a pie, ya sean hombres, mujeres, niños o ancianos. La ruta se muestra desbordada por furgonetas destartaladas. Según se puede observar de imágenes que trascendieron en las redes sociales, algunos vehículos se abren paso con las ventanas agujereadas y destrozadas por impactos de bala.