El papa León XIV cumple 70 años y miles de fieles le cantaron el "feliz cumpleaños"

El papa León XIV cumple este domingo 70 años y vivirá su primer cumpleaños al frente del Vaticano , tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo. El agustino estadounidense-peruano, llamado Rovert Francis Prevost y nacido en Chicago en 1955, se convirtió en el pontífice más joven desde hace más de tres décadas , tras Juan Pablo II, que alcanzó esa edad en 1990.

En el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños, sino el onomástico, el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones.

Ayer, por ejemplo, hubo un concierto insólito en la Plaza de San Pedro , donde miles de personas cantaron “feliz cumpleaños” al Papa. En el show participaron Pharrell Williams, John Legend, Karol K y Andrea Bocelli , quienes brindaron un espectáculo cargado de emoción.

Cabe descartar que las figuras asistieron al evento que clausura la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Además, los niños hospitalizados en el Bambino Gesú enviaron dibujos al pontífice, representándolo con banderas de la paz , uno de los ejes centrales de su magisterio.

El show de drones en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Una agenda especial para hoy

Este domingo, León XIV rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico ante los fieles congregados en San Pedro. Por la tarde, encabezará una conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros.

También se difundirán extractos de su primera entrevista oficial, incluidos en la biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

Entre los primeros saludos oficiales que recibió se destacan los de la Conferencia Episcopal Italiana y el cardenal Baldassare Reina, vicario de la diócesis de Roma.

"Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo", escribe el purpurado.

Embed El cariño del peruano que le canta feliz cumpleaños al Papa León XIV #PapaLeónXIV #PopeLeoDay #PapaLeoneXIV pic.twitter.com/dBu7bEcpmP — Pablo Esparza (@PabloEsparzaa) September 14, 2025

El Vaticano publica videos de la vida del papa León XIV en Perú y Chicago

En estos meses de pontificado, León XIV se ha mostrado con un estilo cercano y renovador, como lo hizo Francisco. La Santa Sede difundió documentales en YouTube sobre su vida en Perú y Chicago, y el Papa prepara sus primeros viajes internacionales: entre ellos, la visita a Turquía por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea.