Una fuga de gas provocó una explosión en un bar de Madrid y dejó al menos 25 heridos

Este sábado, una fuerte explosión sacudió el barrio Puente de Vallecas en Madrid , dejando al menos 25 personas heridas, entre ellas tres en estado grave, según informaron los servicios de emergencia.

El estallido tuvo lugar alrededor de las 15:00 (hora local) en el bar ‘Mis Tesoros’, ubicado en la calle Manuel Maroto. La explosión, que también afectó al edificio de viviendas situado sobre el local , se habría originado por una fuga de gas , de acuerdo con medios locales.

Los bomberos trabajaron intensamente retirando escombros del establecimiento siniestrado, mientras que los servicios médicos atendieron a los heridos en el lugar. De los 25 afectados, tres presentaban heridas graves y otros dos fueron catalogados como “potencialmente graves”.

En un video difundido por los servicios de emergencia en la red social X, se puede observar el techo parcialmente derrumbado y escombros esparcidos por el suelo. Una de las víctimas fue evacuada en camilla.

Una fuerte explosión ha sacudido un bar en el barrio madrileño de Vallecas, provocando al menos 25 heridos. Estas son las imágenes que llegan desde el lugar de los hechos. https://t.co/5VLqD3QIR7 pic.twitter.com/YeIilgx3c7

Las tareas de rescate contaron con el apoyo de drones y perros rastreadores. Según Emergencias Madrid, al operativo acudieron 13 unidades de Samur-Protección Civil, 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, así como personal del SUMMA.

La Policía Municipal también participó en el dispositivo, utilizando drones para evaluar los daños y regulando el tráfico en la zona, ya que la calle fue cerrada tras el incidente.

La vicealcaldesa de Madrid y responsable de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confirmó que se evacuaron a los vecinos de las nueve viviendas afectadas, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales con heridas leves.

“El edificio está en una situación delicada. Los forjados han sufrido daños importantes y se está realizando una evaluación estructural. Tanto el bar como el local contiguo y los pisos superiores presentan daños severos”, explicó Sanz, citada por el diario ABC.