Intentó apuñalar a un médico cuando le recomendó bajar de peso por su salud

La víctima logró cubrirse con una silla antes de ser atacada por su paciente. El caso fue calificado como homicidio en grado de tentativa.

Intentó apuñalar a un médico luego de que le recomendara bajar de peso por su salud

Una mujer fue acusada de intentar apuñalar a un médico en la ciudad de Chihuahua, México, luego de sentirse ofendida por una recomendación médica relacionada con su peso.

El hecho ocurrió en la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la colonia Ávalos, y motivó a la Fiscalía estatal a imputarla por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Según la investigación, el incidente tuvo lugar el 28 de julio alrededor de las 9:00 horas, cuando la mujer ingresó a una consulta médica y, de manera repentina, intentó agredir al doctor con una navaja.

Ante la reacción, el médico logró protegerse con una silla y fue asistido por personal de la unidad médica, quienes solicitaron la presencia de las autoridades. Tras el ataque, se presentó la denuncia penal correspondiente.

Posteriormente, el sábado 23 de agosto, el juez de control del Distrito Judicial Morelos, encargado de la causa penal 3376/2025, emitió una orden de aprehensión contra la agresora, identificada como Claudia T. G., quien fue detenida por elementos policiacos.

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, perteneciente a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló la imputación correspondiente, y la acusada permanecerá bajo prisión preventiva como medida cautelar. La audiencia para determinar si será vinculada a proceso fue programada para el viernes 29 de agosto de 2025.