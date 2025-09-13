Tuvo un aborto, guardó el cuerpo del bebé en el freezer de su casa y fue detenida

La mujer tiene problemas de consumo de drogas y es víctima de violencia de género, aseguraron desde su familia a las autoridades.

Guardó el cuerpo del bebé en el freezer de su casa y fue detenida

Una mujer fue detenida este sábado en la provincia de Toledo, España, tras confesar que había tenido un aborto y luego guardó en el freezer de su vivienda los restos de su bebé de 27 semanas de gestación.

El hallazgo tuvo lugar el pasado martes en Alberche del Caudillo, luego de que la madre de la mujer alertara a los Servicios Sociales sobre un posible parto.

Los trabajadores sociales, que ya estaban realizando un seguimiento a la mujer, con antecedentes de consumo de drogas y víctima de violencia de género, habían detectado irregularidades durante el embarazo. Tras recibir la llamada, dieron aviso inmediato a la Guardia Civil.

Con la autorización judicial correspondiente, los agentes ingresaron a la vivienda, donde la mujer declaró haber sufrido un aborto y haber guardado el cuerpo del feto en el freezer. La Policía encontró los restos exactamente en el lugar que ella había señalado.

La Guardia Civil inició entonces una recolección de pruebas en la vivienda para esclarecer las circunstancias del hecho y las condiciones en las que fue conservado el cuerpo del bebé.

La mujer, madre de otros cuatro hijos de diferentes padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia trabaja para determinar los detalles del caso. Tanto ella como su actual pareja fueron detenidos este sábado. El juez a cargo decretó secreto de sumario.