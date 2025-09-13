13 de septiembre de 2025 - 20:05

Tuvo un aborto, guardó el cuerpo del bebé en el freezer de su casa y fue detenida

La mujer tiene problemas de consumo de drogas y es víctima de violencia de género, aseguraron desde su familia a las autoridades.

Guardó el cuerpo del bebé en el freezer de su casa y fue detenida

Guardó el cuerpo del bebé en el freezer de su casa y fue detenida

Foto:

Por Redacción Mundo

Una mujer fue detenida este sábado en la provincia de Toledo, España, tras confesar que había tenido un aborto y luego guardó en el freezer de su vivienda los restos de su bebé de 27 semanas de gestación.

Leé además

se divorciaron tras discutir por un ano el nombre de su hijo: el bebe sigue sin partida ni vacunas

Se divorciaron tras discutir por un año el nombre de su hijo: el bebé sigue sin partida ni vacunas

Por Redacción Mundo
Explosión en un bar de Madrid deja al menos 25 heridos, tres de ellos graves

Una fuga de gas provocó una explosión en un bar de Madrid y dejó al menos 25 heridos

Por Redacción Mundo

El hallazgo tuvo lugar el pasado martes en Alberche del Caudillo, luego de que la madre de la mujer alertara a los Servicios Sociales sobre un posible parto.

Los trabajadores sociales, que ya estaban realizando un seguimiento a la mujer, con antecedentes de consumo de drogas y víctima de violencia de género, habían detectado irregularidades durante el embarazo. Tras recibir la llamada, dieron aviso inmediato a la Guardia Civil.

Con la autorización judicial correspondiente, los agentes ingresaron a la vivienda, donde la mujer declaró haber sufrido un aborto y haber guardado el cuerpo del feto en el freezer. La Policía encontró los restos exactamente en el lugar que ella había señalado.

La Guardia Civil inició entonces una recolección de pruebas en la vivienda para esclarecer las circunstancias del hecho y las condiciones en las que fue conservado el cuerpo del bebé.

La mujer, madre de otros cuatro hijos de diferentes padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia trabaja para determinar los detalles del caso. Tanto ella como su actual pareja fueron detenidos este sábado. El juez a cargo decretó secreto de sumario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una pareja encontró a un hombre desconocido en sus fotos de casamiento. Cuatro años después de la boda, gracias a una publicación en Facebook ligran identificarlo.   

En sus fotos de casamiento aparecía un invitado desconocido: 4 años después descubren su identidad

Por Redacción Mundo
Intentó apuñalar a un médico luego de que le recomendara bajar de peso por su salud

Intentó apuñalar a un médico cuando le recomendó bajar de peso por su salud

Por Redacción Mundo
Tyler Robinson fue detenido tras ser entregado por su padre

Tyler Robinson, acusado de matar a Charlie Kirk, fue entregado por su propio padre a la Policía

Por Redacción Mundo
Decarlos Brown Jr., detenido por el asesinato de Iryna Zarutska en Charlotte, reveló desde prisión que creía que la víctima “le leía la mente”

El hombre que mató a una refugiada ucraniana en EE.UU. habló desde la cárcel y reveló el motivo del ataque

Por Redacción Mundo