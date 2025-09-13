En sus fotos de casamiento aparecía un invitado desconocido: 4 años después descubren su identidad

Michelle y su marido John Wylie, mientras observaban fotos de su casamiento, descubrieron que un hombre desconocido aparecía en las imágenes . Tras darse cuenta de que ni ellos ni sus familiares lo conocían, decidieron compartir las fotografías en Facebook.

Andrew Hillhouse se identificó al ver la publicación y confesó que su presencia se debía a un error. Llegó al Hotel Carlton, en Prestwick, donde se celebró la ceremonia en noviembre de 2021, creyendo que asistiría a la boda de una conocida que era la única persona que conocía allí.

A medida de que la novia se acercba al altar, notó que no era a quien él conocía, sino Michelle Wylie, Andrew reconoció que se encontraba en la ceremonia equivocada. Sin embargo, para evitar interrumpir el evento, decidió esperar al momento correcto para retirarse.

Durante cuatro años, Michelle Wylie intentó sin éxito descubrir quién era el misterioso hombre que aparecía en las fotos de su boda, ya que ni ella ni sus amigos o familiares lo conocían. Tras la publicación de las imágenes en Facebook, el hombre, Andrew Hillhouse, se presentó y se reunió con la pareja. Al escuchar su relato, la novia "no podía parar de reír".

La historia detrás del error

Andrew explicó que todo se debió a un error de su pareja, que actuaba como madrina de honor en la boda de una amiga. "Hace cuatro años, mi pareja actuó como padrino de boda en la boda de su amiga Michaela y me invitaron como su acompañante", relató. Sin embargo, su pareja no fue lo suficientemente clara y le dijo que la boda se celebraba en el Hotel Carlton en Prestwick, cuando en realidad tenía lugar en el Hotel Great Western.

Andrew llegó al lugar cinco minutos antes de la ceremonia y notó gran cantidad de gente ingresando al lugar: "Recuerdo que pensé: 'Genial, obviamente este es el lugar correcto'", confesó. Al entrar, notó que no conocía a nadie, pero supuso que su pareja y la novia estaban en otra sala y decidió quedarse.

"Entré en el hall y vi al novio esperando, nervioso. Nunca había conocido al marido de Michaela, así que pensé: 'Bueno, debe de ser Ben'", explica el invitado misterioso.

Sin embargo, su error se hizo evidente cuando la música comenzó y todos se giraron para ver a la novia caminar hacia el altar. "¡Dios mío, esa no es Michaela! ¡Me he equivocado de boda!", pensó. A pesar de reconocer el error no se atrevió a levantarse y retirarse en medio de la ceremonia:"No puedes levantarte e irte de una boda en medio de la ceremonia, así que tuve que comprometerme y pasé los siguientes 20 minutos sentado allí, incómodo, intentando pasar lo más desapercibido posible", concluyó.