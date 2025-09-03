3 de septiembre de 2025 - 18:18

Las siamesas más famosas del mundo fueron vistas con un bebé y generaron rumores: ¿fueron madres?

Abby y Brittany Hensel, reconocidas a nivel mundial, alimentaron las especulaciones en las redes sociales. Ellas habían manifestado su sueño de ser mamás.

Las hermanas Abby y Brittany Hensel volvieron a estar en el centro de la atención pública luego de que se difundieran fotos en las que ambas aparecen junto a un bebé. Las imágenes rápidamente generaron preguntas y comentarios en las redes sociales sobre si las siamesas se convirtieron en madres.

La curiosidad se multiplicó debido a la notoriedad que ambas alcanzaron años atrás como protagonistas del docu-reality Abby & Brittany, y también por la boda de Abby en 2021 con Josh Bowling, enfermero y veterano del Ejército de Estados Unidos, que se conoció en 2024.

Las especulaciones no solo surgieron en internet, sino que también medios internacionales de renombre replicaron las fotos y se hicieron eco de las dudas. Es importante mencionar que si dos siamesas tuvieran bebés, ya de por sí el embarazo y el parto serían altamente complejos y de alto riesgo.

Abby y Brittany Hensel: el sueño de ser madres

Las hermanas, unidas desde el nacimiento, comparten un solo cuerpo con dos cabezas. Poseen órganos independientes como el corazón, los pulmones y el cerebro, pero de la pelvis hacia abajo comparten el mismo sistema, incluida la vejiga y los órganos reproductores.

Para llevar una vida cotidiana han debido aprender a coordinar cada movimiento, ya que Abby controla el lado derecho del cuerpo y Brittany el izquierdo. A pesar de su condición, lograron una vida activa: estudiaron en la Universidad de Bethel en Minnesota y actualmente se desempeñan como maestras.

Según varias entrevistas, que han brindado especialmente a raíz de su reality, ambas siempre han tenido la intención de tener sus propios hijos algún día. Parece ser que la intención está en los planes de ambas, más allá del deseo. En tanto, muchos se preguntan si habrán cumplido su sueño.

