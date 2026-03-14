Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Irak y sus bases aéreas en el Golfo

Este sábado, un dron aparentemente iraní habría impactado en la embajada estadounidense de Irak , en Bagdad, generando una columna de humo y llamas. Según declararon fuentes de seguridad iraquíes a la agencia EFE, no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

Imágenes compartidas en las redes sociales muestran una importante cantidad de humo saliendo del tech o del complejo diplomático estadounidense, ubicado en la fortificada Zona Verde del centro de Bagdad. Por el momento, no se ha confirmado el origen del misil y se están investigando las causas exactas del ataque.

Algunas horas después, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas "objetivos clave" en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Esta mañana, un dron iraní atacó la embajada de EE.UU. en Bagdad, destruyendo un radar utilizado para la designación de objetivos del sistema de defensa antiaérea C-RAM. pic.twitter.com/n0FQM1HlWm

Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible " quedaron envueltos en llamas ", según detalló Tangsiri en la red social X.

Irán aseguró este sábado que destruirá " toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos " en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Ataques a la embajada estadounidense en Irak

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña de bombardeos a territorio iraní y se confirmó el asesinato del líder supremo Alí Jameneí, la sede estadounidense en Irak ha sido blanco de diferentes ataques y amenazas.

El pasado 1 de marzo, decenas de manifestantes en pro- irnaíes inrrumpieron en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de "Muerte a América". Pocos días después, el 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes desconocidos. El sistema de defensa logró interceptar tres de los proyectiles, mientras que uno cayó en una zona de la base aérea de la embajada. Según fuentes de seguridad irakíes, tampoco se registraron daños ni personas heridas tras ese ataque.

Embajada de Estados Unidos en Bagdad Fotografía de archivo de la embajada estadounidense en Bagdad, Irak. Un dron impactó este sábado contra la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas. EFE/ Ahmed Jalil

Ese día, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, condenó la ofensiva y la calificó como un "acto terrorista". Asimismo, ordenó perseguir a los responsables y señaló que "atacar misiones diplomáticas constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad del país"

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, pidió a las autoridades en Bagdad que se garantice la seguridad en la embajada, tras las protestas y ataques violentos recientes. Tras el hecho, el gobierno de Estados Unidos reforzó la seguridad en sus instalaciones diplomáticas en Medio Oriente.