14 de marzo de 2026 - 10:27

Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Irak y sus bases aéreas en el Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó una nueva ola de ataques contra instalaciones estadounidenses en países de Medio Oriente.

Vista general del complejo de la Embajada de Estados Unidos tras un presunto ataque con misiles en Bagdad, Irak, el 14 de marzo de 2026, en medio de la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero. La misión estadounidense no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. (Estados Unidos, Bagdad)

Vista general del complejo de la Embajada de Estados Unidos tras un presunto ataque con misiles en Bagdad, Irak, el 14 de marzo de 2026, en medio de la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero. La misión estadounidense no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. (Estados Unidos, Bagdad)

Foto:

EFE/EPA/CEERWAN AZIZ
Por Redacción Mundo

Este sábado, un dron aparentemente iraní habría impactado en la embajada estadounidense de Irak, en Bagdad, generando una columna de humo y llamas. Según declararon fuentes de seguridad iraquíes a la agencia EFE, no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

Leé además

Israel aseguró que bombardeó una instalación nuclear en Irán. 

Israel aseguró que bombardeó una instalación nuclear en Irán

Por Redacción Mundo
Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani. 

Reportaron bombardeos durante una manifestación en Teherán: una persona fallecida

Por Redacción Mundo

Imágenes compartidas en las redes sociales muestran una importante cantidad de humo saliendo del techo del complejo diplomático estadounidense, ubicado en la fortificada Zona Verde del centro de Bagdad. Por el momento, no se ha confirmado el origen del misil y se están investigando las causas exactas del ataque.

Embed

Algunas horas después, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas "objetivos clave" en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible "quedaron envueltos en llamas", según detalló Tangsiri en la red social X.

Irán aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Ataques a la embajada estadounidense en Irak

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña de bombardeos a territorio iraní y se confirmó el asesinato del líder supremo Alí Jameneí, la sede estadounidense en Irak ha sido blanco de diferentes ataques y amenazas.

El pasado 1 de marzo, decenas de manifestantes en pro- irnaíes inrrumpieron en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de "Muerte a América". Pocos días después, el 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes desconocidos. El sistema de defensa logró interceptar tres de los proyectiles, mientras que uno cayó en una zona de la base aérea de la embajada. Según fuentes de seguridad irakíes, tampoco se registraron daños ni personas heridas tras ese ataque.

Embajada de Estados Unidos en Bagdad
Fotografía de archivo de la embajada estadounidense en Bagdad, Irak. Un dron impactó este sábado contra la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

Fotografía de archivo de la embajada estadounidense en Bagdad, Irak. Un dron impactó este sábado contra la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

Ese día, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, condenó la ofensiva y la calificó como un "acto terrorista". Asimismo, ordenó perseguir a los responsables y señaló que "atacar misiones diplomáticas constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad del país"

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, pidió a las autoridades en Bagdad que se garantice la seguridad en la embajada, tras las protestas y ataques violentos recientes. Tras el hecho, el gobierno de Estados Unidos reforzó la seguridad en sus instalaciones diplomáticas en Medio Oriente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ONG Foro Penal confirmó la liberación de un total de 690 presos políticos en Venezuela.

Confirman la liberación de 690 presos políticos en Venezuela

Científicos hallaron al tiburón más longevo del mundo

Histórico hallazgo en Groenlandia: científicos identifican un tiburón de casi 400 años

Patricio Gajardo Lagomarsino explica que la victoria de José Antonio Kast se debe a una combinación de factores: inseguridad, problemas económicos, desgaste institucional y descontento con el gobierno de Boric.

"Kast asume el cargo de presidente de Chile con un sentido misional o trascendente, que va más allá de la coyuntura política"

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y probablemente desfigurado.

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado"