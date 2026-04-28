28 de abril de 2026 - 10:55

Exigen un nuevo sistema obligatorio en autos desde 2026 y puede marcar un precedente: de qué se trata

A partir del 7 de julio de 2026, los vehículos nuevos sin este sistema no recibirán la homologación, aunque los autos usados estarán exentos de la reforma.

Los controles de seguridad vial tendrán en cuenta estos aspectos del nuevo sistema obligatorio.&nbsp;

Los controles de seguridad vial tendrán en cuenta estos aspectos del nuevo sistema obligatorio. 

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Por Cristian Reta

La Unión Europea implementará una nueva normativa de seguridad vial a partir del 7 de julio de 2026. Desde esa fecha, todos los autos nuevos deberán contar obligatoriamente con luces de freno adaptativas que parpadean ante frenadas bruscas. Esta medida busca alertar a los conductores traseros y reducir las colisiones.

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El funcionamiento de este sistema es técnico y preciso. La activación ocurre únicamente cuando el vehículo circula a más de 50 kilómetros por hora y el conductor pisa el pedal con fuerza. En ese momento, las luces traseras parpadean varias veces por segundo para señalizar una situación de emergencia. Una vez que la velocidad se estabiliza o interviene el sistema ABS, el parpadeo cesa y las luces vuelven a su estado fijo habitual de forma automática.

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Exención para vehículos antiguos y nuevos asistentes obligatorios

Una de las mayores preocupaciones entre los conductores es la necesidad de modificar sus autos actuales. Sin embargo, los propietarios de vehículos matriculados antes de la fecha límite no deben realizar ninguna inversión ni visita al taller. La obligatoriedad rige exclusivamente para la obtención de la nueva homologación de tipo en la Unión Europea. Quienes lo deseen podrán instalar el sistema de forma voluntaria, pero no habrá multas por no contar con él en modelos fabricados anteriormente.

Esta reforma no llega sola. El paquete de medidas de julio de 2026 incluye también la obligatoriedad de un sistema avanzado de asistencia al frenado de emergencia. Esta tecnología es capaz de detectar de forma autónoma a peatones y ciclistas, activando los frenos automáticamente si detecta un riesgo inminente de colisión. El objetivo central es mejorar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública.

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Los sistemas que ya son obligatorios en la Unión Europea

Estas exigencias se suman a otros sistemas que ya son obligatorios desde 2024, como el aviso de fatiga, el asistente de mantenimiento de carril y la preinstalación para alcoholímetros de bloqueo. Con la llegada de las luces de freno intermitentes, Europa busca estandarizar tecnologías que señalicen situaciones críticas de manera visualmente inmediata para evitar accidentes graves en autopistas y rutas rápidas.

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