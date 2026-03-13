Reportaron bombardeos durante una manifestación en Teherán: una persona fallecida

Israel atacó la capital de Irán en medio de una manifestación progubernamental y donde estaban presentes altos mandos del régimen.

Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

Este viernes, Israel lanzó misiles en Teherán, a pocos metros de una manifestación que se estaba desarrollando en las calles y a la que asistieron miles de personas. En el lugar también estaban presentes altos mandos del gobierno iraní.

Se trata de una manifestación anual convocada por el régimen islámico en apoyo a Palestina y en contra del estado de Israel. En imágenes compartidas en redes sociales, se pude ver a una multitud pro-iraní cantando "Alá es grande" mientras se observan explosiones a unos metros de distancia.

Embed Movilización iraní corea "Allahu Akbar" tras bombardeo.



Una larga marcha pro-régimen en Teherán no se inmutó ante un ataque en la capital cuando marchaban a favor del régimen islamita y empezaron a corear más fuerte las consignas en contra de Estados Unidos. pic.twitter.com/9oUvmbztIn — MGM Noticias (@MgmPuebla) March 13, 2026 Según informó la agencia de noticias iraní IRNA, se registró la muerte de una mujer durante la explosión. Por el momento no se ha brindado ningún comunicado al respecto, aunque trascendió que el ejército israelí había pedido previamente a la población que evacuara esa zona de Teherán, cercana a la manifestación.

Quiénes eran los funcionarios presentes en la manifestación Entre los altos mandos iraníes que estuvieron presentes en la convocatoria se encontraban el presidente, Masud Pezeshkian; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi y el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei.

Masud Pezeshkian , presidente de Irán Masud Pezeshkian, presidente de Irán El ministro de Exteriores habló sobre la convocatoria multitudinaria en Teherán y destacó que son millones los ciudadanos que defienden el régimen islámico. "Millones de iraníes han salido a las calles de Teherán y otras ciudades (iraníes) pese a los brutales ataques del régimen sionista y Estados Unidos, demostrando su fuerte voluntad y determinación. Los enemigos se verán forzados a reconocer el poderío del pueblo iraní”, expresó

Conflicto en Medio Oriente: las cifras de muertes en la región Desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero, ya son 1.200 los fallecimientos registrados en Irán, según los datos publicados por las autoridades del país. Mientras que en Israel se informó la muerte de al menos 13 personas. Otra de las zonas más afectadas por el conflicto es Líbano, donde el Ministerio de Salud del país reportó 500 fallecidos y más de 1.400 heridos.