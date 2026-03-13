El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Mojtaba Jameneí resultó herido en los bombardeos que mataron a su padre. Además, sostiene que el nuevo líder tiene "miedo".

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado".

Este viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el flamante líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra gravemente afectado tras los ataques que terminaron con la vida de su padre, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

"Sabemos que el nuevo supuest, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado", disparó el jefe del Pentágono en rueda de prensa. Hegseth utilizó como prueba el hecho de que el primer mensaje oficial de Jameneí, emitido ayer: "Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video. Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", dijo.

Hegseth aseguró que nuevo jerarca "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes" señaló, al recordar las represiones contra las protestas que sacudieron Irán a finales del año pasado.

Pete Hegseth Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. "Tiene miedo. Gran parte de su familia, incluido su padre, ha muerto en los ataques", remarcó el funcionario estadounidense.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".