13 de marzo de 2026 - 10:55

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Mojtaba Jameneí resultó herido en los bombardeos que mataron a su padre. Además, sostiene que el nuevo líder tiene "miedo".

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y probablemente desfigurado.

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado".

Foto:

Por Redacción Mundo

Este viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el flamante líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra gravemente afectado tras los ataques que terminaron con la vida de su padre, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

Leé además

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Sin aparecer en público, el nuevo líder supremo de Irán difundió su primer mensaje y dejó una amenaza

Por Redacción Mundo
La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo.

Caen las acciones y sube el petróleo tras amenazas de Irán sobre el cierre total del estrecho de Ormuz

Por Redacción Mundo

"Sabemos que el nuevo supuest, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado", disparó el jefe del Pentágono en rueda de prensa. Hegseth utilizó como prueba el hecho de que el primer mensaje oficial de Jameneí, emitido ayer: "Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video. Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", dijo.

Hegseth aseguró que nuevo jerarca "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes" señaló, al recordar las represiones contra las protestas que sacudieron Irán a finales del año pasado.

Pete Hegseth
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

"Tiene miedo. Gran parte de su familia, incluido su padre, ha muerto en los ataques", remarcó el funcionario estadounidense.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Que es el costo marginal, el término técnico que usó Milei para defender a Adorni.

Qué es el 'costo marginal', el término que usó Milei para intentar defender a Adorni y se le volvió en contra

Cuba y Estados Unidos

Cuba se abrió al diálogo con Estados Unidos para salvarse de la crisis energética

Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro tripulantes tras la caída de un avión cisterna en Irak.

Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro tripulantes tras la caída de un avión en Irak

Una pareja de ancianos murió luego de que un tornado destruyera su vivienda

Muere una pareja de ancianos luego de que un tornado destruyera su vivienda