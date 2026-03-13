Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado".

Este viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el flamante líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra gravemente afectado tras los ataques que terminaron con la vida de su padre, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.
"Sabemos que el nuevo supuest, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado", disparó el jefe del Pentágono en rueda de prensa. Hegseth utilizó como prueba el hecho de que el primer mensaje oficial de Jameneí, emitido ayer: "Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video. Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", dijo.
Hegseth aseguró que nuevo jerarca "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes" señaló, al recordar las represiones contra las protestas que sacudieron Irán a finales del año pasado.
"Tiene miedo. Gran parte de su familia, incluido su padre, ha muerto en los ataques", remarcó el funcionario estadounidense.
En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".
"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.